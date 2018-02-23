TBMM Başkanı: İttifakı ne yaptınız? Saadet Partisi lideri: Biz böyle iyiyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti. İsmail Kahraman'ın AKP - MHP ittifakını hatırlatarak, "Temel bey, görüştünüz değerlendirdiniz. Ne yaptınız ittifak meselesini?" sorusuna Karamollaoğlu, "Biz böyle yerimizde iyiyiz" diye cevap verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı Mecliste ziyaret etti. 1 saatten fazla süren görüşmede Karamollaoğlu hazırladıkları uyum yasası taslağını Kahraman'a iletti.

"Hülle hukukileşiyor"

CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre, Kahraman bu sırada AKP ve MHP'nin de ittifak teklifini verdiğini ifade etti ve "Hülle ortadan kalktı" dedi. Karamollaoğlu ise "Kalkmadı da hülle hukukileşiyor" ifadesini kullandı.

Buna gerekçe olarak da teklifteki büyük birlik düzenlemesi olarak nitelenen partisinden istifa etmeye gerek kalmadan başka parti listesinden aday olmaya imkan veren maddeyi gösterdi.

"Biz böyle yerimizde iyiyiz"

Edinilen bilgilere göre görüşmede İsmail Kahraman AKP - MHP ittifakını hatırlatarak, "Temel bey, görüştünüz değerlendirdiniz. Ne yaptınız ittifak meselesini?" diye sordu.

Karamollaoğlu'nun ise Kahraman'a "Biz kimseyi kırmayalım üzmeyelim diyoruz ama illa böyle düz söyletiyorlar. Biz böyle yerimizde iyiyiz" yanıtını verdiği öğrenildi.

Saadet Partisi yetkilileri de ittifak yapmama ve kendi adaylarını çıkarmakta kararlı olduklarını vurguluyor. Parti içinde AK Parti ittifakına sıcak bakanlar olsa da bunun kırılma noktasında olmadığı belirtiliyor.

"Yaramazlık yapmış der, geçeriz"

Saadet Partisi'nin Abdullah Gül, ve Haşim Kılıç gibi isimleri cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü ancak henüz kimseye teklif götürmediği de öğrenildi.



CNN Türk'e konuşan parti kaynakları, AKP - MHP ittifakına sıcak bakan BBP'ye kırgın olmadıklarını da söyledi. Bir parti yetkilisi "Bizim küçük kardeşimiz. Kırgınlık olmaz. Yaramazlık yapmış der, geçeriz" ifadesini kullandı.