TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın eleştirdiği tatlı, menüden çıkarıldı

Meclis restoranlarında özel olarak yapılan ‘Vişneli Tayfır’ tatlısı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın eleştirisi üzerine menüden çıkartıldı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Kahraman, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden protokolle devralınan TBMM’ye ait Ala Restaurant’ta geçen haftalarda yemeğe gitti. Menünün tatlı bölümünde ‘Vişneli Tayfır’ yazdığını gören Kahraman, “Bu nasıl tatlı ismi… Bizim baklavamız, aşuremi, sütlacımız var” dedi.

​Başkanın eleştirisi üzerine TBMM’de ve Meclis’e ait sosyal tesislerde, menüden ‘Vişneli Tayfır’ çıkartıldı.

Tatlı nedeniyle 2014 yılında tartışma da yaşanmıştı. Meclis lokantasında çalışan bir personel, eşine açtığı işyerinde ‘Vişneli Tayfır’ yaptırdı. Bu bilgi soru önergesine konu olunca TBMM Başkanlığı ‘Meclis’e özel’ bu tatlı için soruşturma açtı. Uzun yıllardır Meclis menüsünde bulunan ‘Vişneli Tayfır’ tatlısı, vanilyalı puding, vişne suyu, petibör bisküvi, irmik, süt ve şekerden yapılıyor.