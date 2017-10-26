TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığı için tekrar aday olup olmayacağı konusunda, "Zamanı gelince adayların isimlerini açıklayacağım" dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyete 15 Temmuz darbe girişimi esnasında TBMM'nin hasar gören yerlerini gezdiren Kahraman, gazetecilerin "Yeniden Meclis Başkanlığı’na aday olacak mısınız?" sorusuna, “Zamanı gelince ben size isimleri söyleyeceğim” yanıtını verdi.

Belediye başkanlarının istifasını isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ağabey’ dediği ve TBMM başkanlık koltuğuna oturttuğu Meclis Kahraman’dan da görevi bırakmasını isteyeceği öne sürülüyor. İddialara göre AKP grubunda da Kahraman’a dair ciddi rahatsızlık var.

Cumhuriyet’in haberine göre, Kahraman’ın geçen yasama döneminde yaşadığı uzun süreli sağlık sorununu gerekçe gösterenler olduğu gibi, 15 Temmuz’dan sonra el konulan bir hastanenin ortağı olan damadının yurtdışına kaçtığını anımsatanlar ve TBMM’de devam eden tadilat çalışmalarına yönelik mali konularla ilgili bazı iddiaları dile getirenler de var.