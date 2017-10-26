T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Başkanı Kahraman'dan da görevi bırakmasını isteyeceği iddia ediliyor

26 Ekim 2017 15:30

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığı için tekrar aday olup olmayacağı konusunda, "Zamanı gelince adayların isimlerini açıklayacağım" dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyete 15 Temmuz darbe girişimi esnasında TBMM'nin hasar gören yerlerini gezdiren Kahraman, gazetecilerin  "Yeniden Meclis Başkanlığı’na aday olacak mısınız?" sorusuna, “Zamanı gelince ben size isimleri söyleyeceğim” yanıtını verdi.

Belediye başkanlarının istifasını isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ağabey’ dediği ve TBMM başkanlık koltuğuna oturttuğu Meclis Kahraman’dan da görevi bırakmasını isteyeceği öne sürülüyor. İddialara göre AKP grubunda da Kahraman’a dair ciddi rahatsızlık var.

Cumhuriyet’in haberine göre, Kahraman’ın geçen yasama döneminde yaşadığı uzun süreli sağlık sorununu gerekçe gösterenler olduğu gibi, 15 Temmuz’dan sonra el konulan bir hastanenin ortağı olan damadının yurtdışına kaçtığını anımsatanlar ve TBMM’de devam eden tadilat çalışmalarına yönelik mali konularla ilgili bazı iddiaları dile getirenler de var.

ETİKETLER

TBMMİsmail KahramanTayyip ErdoğanAKP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24