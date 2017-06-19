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15 Temmuz Darbe Girişimi

TBMM Başkanı: İmam hatipler olmasaydı FETÖ neticeye ulaşırdı

“Çoğaldı, çoğaldı ve Türkiye'yi büyük bir badireden kurtardı”

19 Haziran 2017 00:24

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İmam Hatipler'in Türkiye'yi büyük bir badireden kurtardığını iddia ederek "İmam Hatipler olmasaydı, FETÖ neticeye ulaşırdı" dedi.

Gençlik Kuruluşları Birliği tarafından Taksim Meydanı'ndaki bir otelde düzenlenen sahur yemeğine katılan Kahraman, şunları söyledi:

“Türkiye'deki imam hatip okullarını açan Teyfik İleri'dir Milli Eğitim Bakanıdır. Rahmetli Adnan Mederes'in talebesidir. Teyfik İleri, siyasetteki ayağıydı İmam hatiplerin. İlk İmam hatip 1951 yılında açıldı. Kim açtı? İlim Yayma Cemiyeti açtı. 68 kişiydiler. Bir araya gelerek cemiyeti kurdular. Bir hafta sonrada Langa'da ki ilk İmam hatibi açtılar. 19 kişiydik. Para yok. Böyle sahurlarmış, otellermiş, böyle şeyler yoktu. İman vardı. Celalettin Ökten geceleri tuvaletleri temizliyordu, okul müdürüydü ancak hademe tutacak para yoktu. Bir zaman sonra öğreniyorlar ki; müdür tuvalet temizliyor. Diyorlar ki, Celal Bey çocuklara ayda iki sefer sıra gelir, bırak çocuklar yapsınlar. Benim bu yavrularım, yarın Türkiye'yi idare edecekler, bunlardan bu ülkeyi idare edecek çocuklar çıkacak, ben onlara bu yaşta tuvalet temizletmem diyerek işinize bakın diyor. Ve o 19 kişiden bu günlere geldik. Allah hepsinden razı olsun. Draman'da İmam Hatipte tep bir iftar yapılıyordu. Başka bir yerde iftar yoktu. Belediye iftar yapar mı? Uzun süre belediyelerin iftar vermelerine karşı duranlar şimdi daha büyük çadır yapma peşindeler. Gerçek her zaman kendini kabul ettirir. Tek yerdi, başka yer yoktu. Çoğaldı, çoğaldı ve Türkiye'yi büyük bir badireden kurtardı. İmam Hatipler olmasaydı, bu FETÖ denilen hain neticeye giderdi. O yüzden karşıydı İmam Hatiplere.”

 

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