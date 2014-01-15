TBMM Başkanı Çiçek’ten, Anayasa Komisyonu’na toplanma çağrısı

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Burhan Kuzu’ya, HSYK için toplantı çağrısı yapması gerektiğini bildirdi. Çiçek, CHP’nin komisyonun toplanması için gerekli olan imza sayısını topladığına dikkat çekerek “Üyelerinin üçte biri tarafından komisyona teklif edilecek gündem üzerine de komisyonlar başkanlarınca toplantıya çağırılır” dedi.

'Anayasa aykırılık' kavgası

CHP’li Atilla Kart, Çiçek’in kendilerine bildirdiği görüş üzerine, HSYK görüşmelerinin durdurulması istemiyle Adalet Komisyonu’na gitti. Toplantının açılışında söz alan a Kart, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, teklifin TBMM Anayasa Komisyonu'nda tali komisyon olarak görüşülmesi gerektiği yönündeki görüşünü içeren yazısını Anayasa Komisyonu'na gönderdiğini söyledi.

Bunun yeni bir hukuki durum ortaya çıkardığını ifade eden Kart, Adalet Komisyonu'nun, Anayasa Komisyonu çalışmaları sonuçlanmadan müzakere yapmaması gerektiğini savundu.

Adalet Komisyonu'nda şu ana kadar yapılan müzakerelerin artık tartışılır hale geldiğini belirten Kart, "Çalışmanın durdurulması konusunda tereddüt yok" dedi.

Hakkı Köylü: Yapılacak işlem yok

Başkanvekili Köylü, Kart'ın talebinin komisyonda daha önce değerlendirildiğini ifade ederek, "Yapılacak işlem görmüyorum" dedi ve teklifin 34. maddesini okuttu.

Kart: Meclis başkanının iradesi sayılmıyor

Adalet Komisyonu’ndan sonra Kart ve Rıza Türmen, ortak bir basın toplantısı düzenledi. “ TBMM çatısı altında Meclis Başkanı’nın iradesine rağmen iktidarın Anayasayı ayaklar altına alan, Anayasal suç boyutlarına, adli suç boyutlarına ulaşan ilişkilerinden bahsediyoruz” diyen Kart, “Adalet Komisyonu’nun öncelikle Anayasa Komisyonu müzakerelerini bekleyip beklememe konusunda müzakereleri başlatması gerekiyor. Bize göre beklemelidir. Karşımızda bir duvar görüyoruz. Şuanda AK Parti muhtemel uzlaşma imkanını ortadan kaldırıyor” dedi.

Kart; Komisyon Başkanı Burhan Kuzu’nun cenazesi nedeniyle Mecliste olmadığı için Komisyon Başkanvekiline görevini yapması konusunda uyarıda bulundu.