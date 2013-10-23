TBMM Başkanı Çiçek, 'iç tüzük' için ilk adımı attı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis Anayasası olarak bilenen ‘iç tüzükte’ yeni bir uzlaşma sağlayabilmek için dört siyasi partinin grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda, iç tüzükle ilgili partilerin temsilcileri görüşlerini anlatacak.

165 maddede mutabakat sağlanmıştı

TBMM’de daha önce, kurulan ‘iç tüzük’ komisyonu 22 maddede anlaşma sağlayamadı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, masanın dağıldığını söyledi. Ancak, tartışmaları bitmedi. Bu nedenle, Çiçek, yeniden iç tüzük için start verdi. İç tüzük komisyonu,165 maddede uzlaşma sağlamıştı. Bir yeni madde ihdas etti. 10 madde kaldırıldı.

Türban serbestisi mi?

Uzlaşma sağlanamayan 22 iç tüzük maddesi içinde milletvekillerinin kılık kıyafetini düzenleyen düzenleme bulunmuyor. İç tüzük komisyonu, mevcut iç tüzük düzenlemesinin aynen korunmasından yana tavır koydu. Ancak, bugünkü toplantıda, MHP ve BDP’nin türbanlı vekile olumlu yaklaşması nedeniyle gündeme gelmesi bekleniyor.

