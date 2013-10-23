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Politika

TBMM Başkanı Çiçek, 'iç tüzük' için ilk adımı attı

AKP, MHP ve BDP, 'türbanlı' milletvekili düzenlemesine sıcak bakıyor

23 Ekim 2013 13:13

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis Anayasası olarak bilenen ‘iç tüzükte’ yeni bir uzlaşma sağlayabilmek için dört siyasi partinin grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda, iç tüzükle ilgili partilerin temsilcileri görüşlerini anlatacak.

 

165 maddede mutabakat sağlanmıştı

 

TBMM’de daha önce, kurulan ‘iç tüzük’ komisyonu 22 maddede anlaşma sağlayamadı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, masanın dağıldığını söyledi. Ancak, tartışmaları bitmedi. Bu nedenle, Çiçek, yeniden iç tüzük için start verdi. İç tüzük komisyonu,165 maddede uzlaşma sağlamıştı. Bir yeni madde ihdas etti. 10 madde kaldırıldı.

 

Türban serbestisi mi?

 

Uzlaşma sağlanamayan  22 iç tüzük maddesi içinde milletvekillerinin kılık kıyafetini düzenleyen  düzenleme bulunmuyor.  İç tüzük komisyonu,  mevcut iç tüzük  düzenlemesinin aynen korunmasından  yana  tavır  koydu.  Ancak, bugünkü toplantıda,  MHP ve BDP’nin türbanlı vekile  olumlu yaklaşması nedeniyle  gündeme gelmesi bekleniyor.
 

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