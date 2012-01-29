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Politika

TBMM Başkanı Çiçek Endonezya'da TBMM (A.A)

29 Ocak 2012 04:49

-TBMM Başkanı Çiçek Endonezya'da TBMM (A.A) - 29.01.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) 7. Konferansın'a katılmak üzere Endonezya'nın Palembang kentine geldi. GAP Uçağı ile yerel saatle 07.00'de Palembang'daki Sultan Mahmud Badaruddin Havalimanı'na gelen Çiçek'i, İKÖPAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile İKÖPAB Türk Delegasyonu üyeleri AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti Konya Milletvekili Cem Zorlu, CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, MHP Ankara Milletvekili Mustafa Erdem,Parlamentolararası Birlik Endonezya Başkanı Hidayet Nurvahit ve Türkiye'nin Jakarta Büyükelçisi Murat Adalı karşıladı. Cemil Çiçek ve eşi Gülten Çiçek ile birlikte, TBMM Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Ahmet Edip Uğur da Palembang'a geldi.

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