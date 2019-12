-TBMM BAŞKANI ÇİÇEK CİRİT GÖSTERİSİ İZLEDİ YOZGAT (A.A) - 09.07.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 30 yılı geçen siyaset hayatında hemşehrilerinin yüzünü karartacak bir yanlış yapmadığını belirtti. Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Türk Kızılayı tarafından Yozgat'ta adını taşıyan Cemil Çiçek Bulvarı'nda yaptırılacak öğrenci evi, aşevi ve yerel afet müdahale deposunun temel atma törenine katıldı. Yeni görevleriyle ilk kez memleketlerine gelen Çiçek ve Bozdağ, il girişinde Vali Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal ile kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı. TBMM Başkanı Çiçek, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Kızılay'ın Türkiye'nin dışarıda ve içeride itibarı olan bir kuruluşu olduğunu, Kızılay'ın dünyanın neresinde bir felaket ve sıkıntı olsa, tüm ülkelerden önce Türk bayrağını dalgalandırdığını belirtti. Kızılay'ın Haiti, Sudan'dan Balkanlar'a, tüm dünya coğrafyasında Türkiye Cumhuriyeti'nin adını gururla yaşatan ve güzel eserler bırakan bir kuruluş olduğunu belirten Çiçek, ''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kızılay'ın her türlü hayırlı işlerinin yanında olacağım'' dedi. Yozgat'ın ''doğduğu ve uzun süre doyduğu yer'' olduğunu ifade eden Çiçek, siyasi hayatının en önemli yıllarının burada geçtiğini, onun için bugün geldiği noktada Yozgatlı hemşehrilerinin desteği ve duasını hissettiğini kaydetti. Kendisine gösterilen ilgi nedeniyle her zaman hemşehrilerine karşı şükran duyduğunu dile getiren Çiçek, şunları söyledi: ''Bu borcumu nasıl ödeyebilirim diye düşündüğümde hemşehrilerime kalıcı hizmetler bırakarak borcumun bir kısmını ödeyebileceğim kanaatine vardım. Buradan milletvekili olmasam bile onun için burayla ilişiğimi kesmedim. Ailem, aile mezarlarım burada, hatıralarım, dostlarım var. Hepsinden önemlisi, (tek vatan, tek bayrak, tek devlet) diyen gönlü vatan ve millet için çarpan asil insanların yaşadığı bir memleket burası. Onun için buraya hizmet etmeyi kendim için ibadet telakki ettim. İkinci olarak böylesine asil insanların başını öne eğdirecek bir yanlışın içinde, önünde, arkasında olmamaya gayret ettim. 30 yılı geçen siyaset hayatımda hemşehrilerimin yüzünü karartacak bir yanlışı çok şükür yapmadık. İnşallah bundan sonra da yapmayız.'' Yozgat'ın geçmişten beri kalkınmasını eğitime borçlu bir il olduğunu, eğitimin sadece Yozgat ve Türkiye'nin değil, dünyanın en öncelikli meselesi olduğunu vurgulayan Çiçek, şöyle devam etti: ''Hangi toplum insanına iyi eğitim verdiyse, o ülkenin geleceği garantidir. Eğitimde sıkıntılar varsa başka türlü imkanlar olsa bile o ülkenin geleceği karanlıktır. Mesela, bir süre önce dünyanın en büyük felaketlerinden birini yaşayan Japonya var. 120 milyondan fazla nüfusu var. Ama öyle bir ülke ki yediği, içtiği, aldığı sattığı ne varsa hepsi dışarıdan. Ama 205 dünya ülkesi arasında gelişmiş 7 ülke içinde Japonya var. Milli geliri neredeyse 50 bin doların üzerinde. Bunu insanının eğitimine borçlu. Çünkü toprak yok, maden yok, işleyebileceği bir şey yok, ama insan beyni var. Ama bir başka ülke daha var. Allah zenginlik adına ne varsa o ülkeye vermiş. Sadece çıkarabildiği petrolden geliri 60 milyar doların üzerinde. Yeraltı zengin, yerüstü zengin, ama dünyanın en fakir ülkelerinden bir tanesi. Aradaki fark eğitimden kaynaklanıyor. Onun için Cumhuriyet hükümetleri, her geçen gün daha fazla eğitime önem verir hali geldi.'' Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, Çiçek'in Yozgat'ın yetiştirdiği kıymetli siyaset ve devlet adamı olduğunu belirterek, ''Bizim açımızdan Yozgat tarihi açısından TBMM başkanlığını deruhte eden ilk Yozgatlı olma sıfatı ve şerefini taşıyor'' dedi. Çiçek'in siyaset hayatında hem Yozgat'a, hem Türkiye'ye büyük katkılar sağladığını, büyük hizmetlere imza attığını ifade eden Bozdağ, Meclis Başkanlığı döneminde de aynı başarı çizgisini devam ettireceğini sözlerine ekledi. -CİRİT GÖSTERİSİ İZLEDİLER- TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, daha sonra Sürmeli Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen cirit müsabakalarını izledi. Gösteriler sırasında bir sporcunun attığı cirit sopası, protokolda oturan Çiçek ve Bozdağ'ın arasına düştü. Korumalar, siper alarak sopanın Çiçek ve Bozdağ'a çarpmasını önlemeye çalıştılar. Çiçek ve Bozdağ, sporculara forma ve şapka hediye ettikten sonra Yozgat Belediyesinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle birlikte yaptırdığı futbol sahası ve tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. Tesiste penaltı vuruşu yapan Çiçek ve Bozdağ, Azerbaycan halk oyunları ekibiyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiler. Çiçek ve Bozdağ, daha sonra Çapanoğlu Kentpark'ta verilen yemeğe katıldılar.