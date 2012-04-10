TBMM Başkanı Çiçek, CHP'li Balbay için devrede

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ergenekon Davası kapsamında yargılanan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın “normal koğuş isteğinin reddedildiği” haberlerinin ardından devreye girerek Adalet Bakanlığı’na, “araştırma yapılması ve mevzuat çerçevesinde talebin karşılanması” yazısı gönderdi



Milliyet'in haberine göre, Çiçek, 4 Nisan 2012’de gazetelerde yer alan “Balbay’ın normal koğuş isteğine ret” haberlerinin ardından Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Çiçek, 4 Nisan 2012’de Adalet Bakanlığı’na gönderdiği yazıda şunları kaydetti: “Haberlerde Sayın Mustafa Balbay’ın normal koğuşa geçme isteğinin cezaevi yönetimi tarafından ‘işlemiş olduğu suç grubu ve tutuklunun konumu’ gerekçesiyle reddedildiği ifade edilmektedir. İddianın ne ölçüde gerçeği yansıttığının araştırılarak tespitini ve mümkünse mevzuat çerçevesinde talebinin karşılanarak sonucunun Başkanlığımıza bildirilmesini rica ederim.”



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Silivri Cezaevi yönetiminden bilgi almış, 7 Nisan 2012’de yenilenen Metris R Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndaki incelemelerinde Balbay’ın durumuna ilişkin açıklama yapmıştı. Ergin, “Sayın Balbay kendi arzusu ile tek kalmıştı. Daha sonra yanına arzu ettiği birisini aldık, o da tahliye oldu. Şimdi kendisi talep ederse, beraber kalabilecek kişilerden talep ederse, kendisinin yanına verilebilir veya kendisi o koğuşa gönderilebilir” demişti.



Çiçek ise, bir süre önce tutuklu milletvekillerini ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya, “Bir iş neticelenmeden kamuoyunda insanları boş yere ümitlendirmek olmaz. Bir kısım çabalar oluyor. Ama ondan sonra bakıyorsunuz, işler duruyor. Herkes yetkimi aşan işler bekliyor” yanıtını vermişti.