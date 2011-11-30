-TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan ile görüştü TBMM (A.A) - 30.11.2011 - Mahmut Aydın - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Meclis Başkanlığından alınan bilgiye göre, Çiçek, Başbakan Erdoğan'ı ameliyat öncesi ve sonrasında sık sık arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ameliyat sırasında da Erdoğan'ın sağlık durumunu takip eden Çiçek'in Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldığı öğrenildi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in bugün de saat 13.30'da Başbakan Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. (MAH-KUD)