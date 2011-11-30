T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan ile görüştü TBMM (A.A) 

30 Kasım 2011 16:51

-TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan ile görüştü TBMM (A.A) - 30.11.2011 - Mahmut Aydın - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Meclis Başkanlığından alınan bilgiye göre, Çiçek, Başbakan Erdoğan'ı ameliyat öncesi ve sonrasında sık sık arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ameliyat sırasında da Erdoğan'ın sağlık durumunu takip eden Çiçek'in Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldığı öğrenildi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in bugün de saat 13.30'da Başbakan Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.  (MAH-KUD)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24