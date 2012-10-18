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Politika

TBMM Başkanı Cemil Çiçek'ten partilere 'yerel seçim' uyarısı

Çiçek, 19 Ekim'de, anayasayla ilgili çalışmaların birinci yılının doldurulacağını kaydetti

18 Ekim 2012 01:28

 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yerel seçimleri öne alan Anayasa değişikliği düzenlemesini Meclis'e geri göndermesini değerlendirirken, ''Meclis'in gündemini uzun süre bununla meşgul etmek doğru olmaz'' dedi.
 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Yerel seçimlerin öne alınmasına ilişkin anayasa değişikliğinin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:
 
''Eğer vaktinden önce yapılacaksa geri gönderme üzerinden bir değerlendirme yapılabilir. Tarih değiştirilebilir. Ama bunun için belli sayıda milletvekilinin bu talebin arkasına koymak gerekir. Aksi takdirde oylama yapıyoruz. İstenilen sonuç çıkmayınca da konu gündemde kalmaya devam ediyor. Onun için bunun bir şekilde sonlanması gerekir. Ya bu Anayasa değiştirilir ya da olmayacaksa Meclis gündemini uzun süre bununla meşgul etmek doğru olmaz. Çıkarılacak bir çok yasa var. Ama şu an bir çaba var gibi gözüküyor. Zannediyorum bir kaç gün içinde netleşir. Bunu görmemiz lazım.''
 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun yazım komisyonunun kendisinin başkanlığında toplanması talebinin hatırlatılması üzerine Çiçek, 19 Ekim'de, anayasayla ilgili çalışmaların birinci yılının doldurulacağını kaydetti.
 
Çiçek, bu süre içerisinde neler yaptıklarına dair kamuoyunu bilgilendirmeleri gerektiğini ifade ederek, ''Zannediyorum arkadaşlarımızla bunu da konuşacağız'' dedi.
 
Çalışmaların yıl sonuna kadar belli bir noktaya getirilmesine dair 4 partinin kamuoyuna taahhüdünün bulunduğunu anımsatan Çiçek, şöyle devam etti:
 
''Biz de bunu her defasında vurguladık. Bunun da uzun süre gündemde bu şekilde tutulması doğru olmaz. Ne yapıp edip Anayasa değişikliği meselesini olumlu bir şekilde sonlandırmamız gerekiyor. Şu an temel hak ve özgürlüklerle ilgili kısmı bitirmiş olmamız lazımdı. Burada bir gecikme var. Bunun bir an önce bitirilmesi lazım ki geri kalan başlıklara geçelim. Yarın arkadaşlarımızla bir toplantı yapacağım. Bunu biraz daha hızlandıralım. Bu beklentileri olumlu bir şekilde karşılayalım diye.. Anayasa meselesini sadece iç kamuoyu takip etmiyor. Görüştüğüm yabancı muhataplarım hepsi Türkiye'nin bu sürecine olumlu bakıyor. Sonucu merakla bekliyor. Bu işi olumlu şekilde sonlandıramazsak içeride ve dışarıda ciddi kayba uğrarız.''
 

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