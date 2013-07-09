TBMM Başkanı Çiçek'in liderler turunun ilk aşaması tamamlandı

Hülya Karabağlı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, yeni Anayasa çalışmalarıyla kapsamında başladığı liderler turunun ilk aşaması tamamlandı. Çiçek, ilk olarak saat 14.00’te Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etti. MHP kanadından görüşmeye Bahçeli’nin yanı sıra, Grup Başkanvekili Oktay Vural, İdare Amiri Ali Uzunırmak, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Oktay Öztürk katıldı.

Bahçeli: Kim isterse masadan o kalksın

Cemil Çiçek’in Devlet Bahçeli'yle görüşmesi 1 saate yakın sürdü. Görüşmenin ardından MHP lideri, gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Komisyonun 440 gündür çalıştığını ve 48 maddede anlaşma sağlandığını söyleyen Bahçeli, “Burada, diyalog çok önemlidir. Görüşmeler devam etmeli, kim istiyorsa o kalksın. Masadan kalkan taraf biz olmayacağız” dedi.

Kışanak: Hem masa devrilmesin, hem de yol alınsın istiyoruz

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in MHP’den sonraki durağı ise BDP oldu. Çiçek, BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaşve Gülten Kışanak’la bir saat görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Kışanak, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun çalışmalarının devam etmesinden yana olduklarını söyledi. “Hem masa devrilmesin, hem de yol alınsın, bunu arzu ediyoruz” diyen Kışanak, çalışmaların hızlandırılması, temponun artırılması yönünde, hem kendilerinin hem de diğer partilerin bir çalışma yapmaları gerektiğini söyledi. Türkiye’nin 12 Eylül’den beri, sivil ve demokratik bir anayasa özlemi içinde olduğunu anlatan Kışanak, “Parlamento bu beklentiye yanıt vermelidir” diye konuştu. Kışanak, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun sadece 48 madde üzerinde anlaşma sağlamasını bir eksiklik, bir problem alanı diye nitelendirdi.

Başkanlık ısrarı uzlaşmayı engelledi

Çiçek, BDP'nin ardından CHP ziyaretini gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Görüşmeleri tıkayan temel bir konu var. AKP’nin başkanlık ısrarından vazgeçmemesi… Yaklaşık 40 madde AKP’nin başkanlık ısrarı nedeniyle görüşülemiyor. Biz AKP’nin bu ısrarından vazgeçip, diğer maddeler görüşülürse, uzlaşmaya varılacağı düşüncesindeyiz. Biz Sayın Başkandan, uzlaşmaya varılan ve varılmayan kamuoyuna yansıtılmasını istedik. Özgürlükçü ve demokratik bir anayasadan yanayız, görüşmelerin kesilmesini istemiyoruz. Bu ülkenin çağdaş ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı var. Komisyonda her partiden 3 milletvekili arkadaşımız var. Yerel seçimlerde bu arkadaşlarımız gerekirse seçim sürecine katılmamış olurlar. Anayasa gibi önemli bir görev üstlendiler. Meclis tatilde olduğu dönem içinde de çalışmalarını sürdürebilirler. Burada önemli olan iyi niyet” ifadelerini kullandı.

'Tüm maddeler kamuoyuna sunulsun'

CHP lideri, “Anayasa demokrasinin omurgasını oluşturuyor, güçler ayrılığının demokrasiyi güçlendirecek bir yapı içinde olması gerekiyor. Basın özgürlüğü, yasama yargı ve yürütmenin yanında çok önemli. Üniversitelerin özerkliği çok önemli… Türkiye bunları yapabilirse demokrasi açısından mesafe alacak. Gezi Parkı eylemlerini düşünün. Geleceğimiz olan gençler, özgürlük istiyor. Daha güçlü bir demokrasi istiyor. Bunu yapacak olanlar siyasi partilerdir. Biz demokrasi ve özgürlüğü bu ülkeye getireceksek bunun ilk adımı Anayasa olacaktır. Tatil geliyor seçim geliyor gibi mazeretlere sığınmak doğru değil. Anayasa çok temel bir yasadır. Bizim bunları tartışmamız gerekiyor. Biz daha bu sürecin ortasındayken, görüşülen maddelerin sivil toplumun tartışılmasına açılmasını istiyoruz. Bunlara toplum da katılmalı, gençler ve üniversiteler katılmalı. Anayasa kapalı kapılar ardından yapılacak bir metin değildir. O yüzden anayasa çalışmalarına önem veriyoruz. Milletvekili arkadaşlarım önem ve katkı veriyor” diye konuştu.

Erdoğan'la yarın görüşecek

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun sürdürdüğü çalışmalar, dört siyasi partinin kırmızı çizgileri yüzünden tıkanma noktasına gelmişti. Çiçek, liderler turunda Genel Başkanlardan kırmızı çizgilerini esnetmelerini isteyecek. TBMM Başkanı’nın yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceği, daha sonra da Meclis’te basın toplantısıyla bir değerlendirme yapacağı öğrenildi.