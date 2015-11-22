TBMM Başkanı bugün seçiliyor

TBMM Başkanlığı seçimi bugün yapılacak. TBMM Başkanlığı için AKP İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve HDP İstanbul Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat yarışacak.

26. Dönem milletvekillerinin yemin töreninin yapıldığı 17 Kasım Salı günü başlayan TBMM Başkanı adaylığı başvuruları, saat 00.00 itibarıyla sona erdi.

TBMM Başkanlığı seçimi için Genel Kurul, saat 15.00'te toplanacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki (367) ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan Meclis Başkanı seçilecek.

TBMM Başkanı'nın seçilmesinin ardından Danışma Kurulu'nun toplanması ve toplantıda Başkanlık Divanı'nda temsil edilecek TBMM Başkanvekilliği, Katip Üyelik ve İdare Amirliği için dağılım yapılması öngörülüyor.

TBMM'de 317 milletvekiliyle temsil edilen AKP'nin adayı İsmail Kahraman'ın TBMM Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Meclis'te CHP 134, MHP 40, HDP ise 59 milletvekiline sahip.