TBMM Başkanı, “Bir elin parmaklarıyız” dedi; HDP'li Pir'den yanıt geldi: Parmağın biri cezaevinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 23 Nisan oturumunda çıkan gerginliğin ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Hepimiz bir bütünüz, kardeşiz, beraberiz yani bir elin tek bileğe bağlı birer parmaklarıyız” sözlerinin üzerine HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, ‘parmaklardan birinin cezaevinde olduğu’ hatırlatmasında bulundu.

TBMM’deki oturumda, CHP ve AKP arasında ’15 Temmuz’ tartışması yaşandı. TBMM’nin 23 Nisan Özel Oturumu’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun OHAL'e yönelttiği eleştirilere tepki gösteren AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın CHP liderinin darbe girişimi sırasında İstanbul’da bulunmasıyla ilgili tartışmalara atıfta bulunması üzerine tansiyon yükseldi. Elitaş’ın ardından söz alan CHP’li Özel, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi gecesi siyasilerin nerede olduklarına dair tartışmayı devam ettirerek, "15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunda İstanbul Vali Yardımcısının ve İstanbul Emniyet Müdürünün kayıt altındaki tutanakları ortaya koymaktadır ki dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım Tuzla'daki evine bırakılmış, tankların Tuzla'ya hareket ettiği vehmi üzerine kendisi evden alınmış, bilinmeyen bir yöne doğru yola çıkmış. Jandarmanın çakarları görüldüğünde Ilgaz Tüneli'ne saklanmış, geceyi Ilgaz Tüneli'nde geçirmiştir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Özel’in sözlerine “O gece tanklar senin Genel Başkanına yol verirken bu ülkenin Başbakanı uçaklara ‘Alçakları vurun’ demiştir, bu mücadeleyi yapmıştır” sözleriyle tepki gösterirken; gerginliğin ardından TBMM Başkanı Kahraman, “Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bir bütünüz, kardeşiz, beraberiz yani bir elin tek bileğe bağlı birer parmaklarıyız” diye araya girdi. Meclis tutanaklarına yansıyan konuşmalara göre HDP’li Pir, Kahraman’a hitaben “Parmağın biri cezaevinde” dedi.

11 milletvekilinin tutuklu bulunduğu HDP’nin, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ın da milletvekilliklerinin düşürülmesiyle birlikte yasama faaliyetlerine katılabilen milletvekili sayısı 42’ye düşmüştü. Partinin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da tutuklu milletvekilleri arasında yer alıyor.