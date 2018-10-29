TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM VE BAKAN TURHAN TÖRENDE KONUŞTU

Haber: Gülseli KENARLI - İbrahim YILDIZ - Kamera: Güven USTA - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Açılış törenine katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da birer konuşma yaptı.

Törende ilk olarak söz alan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Bugün iki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan yüce Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Kuruluşunun 95. yılında Cumhuriyetin şanına yakışan bu eser ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için hayırlı uğurlu olsun. Hürriyetimizi simgeleyen Cumhuriyet\'in 95. yılını böylesine görkemli bir eserle taçlandırmanın onurunu yaşıyoruz. Bu büyük eserin gerçekleşmesinde liderlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu hava meydanının yapımında, planlanmasında ve inşaatına kadar her etabında bakan ve başbakan olarak yer almış birisi olarak bugün farklı bir heyecanı burada birlikte yaşıyoruz\" dedi.

“MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ÇIKMA HEDEFLERİNİN BİRİSİ DAHA BU AÇILIŞLA BİRLİKTE GERÇEĞE DÖNÜŞMÜŞTÜR\"

Yıldırım, “Milletimizin adını medeniyet tarihine yazdıracak bir eser meydana getirdiniz Sayın Cumhurbaşkanım, Allah sizden razı olsun. Yüreğimizi coşturan, sevincimizi katlayan, heyecanımızı artıran böylesine harikulade bir eser milletimizin onur ve gurur vesilesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedeflerinin birisi daha bu açılışla birlikte gerçeğe dönüşmüştür\" şeklinde konuştu.

“ZORLUKLAR KARŞISINDA PES ETMEK ASLA VE ASLA SİZİN MİZACINIZA UYMUYOR\"

Yıldırım, “Bana demiştiniz ki \'Burası Ağaçlı kömür çıkarma bölgesi. Burada arazi delik deşik oldu, göllerle doldu. Bu arazide havalimanı nasıl olur?\' Sayın Cumhurbaşkanım biz burada sadece havalimanı yapmayacağız aynı zamanda yıllarca örselenen bu araziyi de tedavi edip, İstanbul\'un en güzel mekanına dönüştüreceğiz demiştim. Sağ olun kabul ettiniz ve bugün bu hayal gerçeğe döndü. Bu dev eserin ortaya çıkarılması, bugüne kadar karşılaştığımız bütün zorlukları bize unutturdu. Zorluklar karşısında pes etmek asla ve asla sizin mizacınıza uymuyor. 15 Temmuz\'da, 17-25 Aralık\'ta bunu gördük ve daha birçok Gezi olaylarında bu sınamalardan başarıyla geçtik. Hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, \'ya bir yol bulup geçeriz\' dedik ya da \'bir yol açarız\' dedik, yolumuza devam ettik. Bugüne kadar bu anlayışla çalıştık ve bugünlere geldik, başardık\" diye konuştu.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN KONFORLU HAVALİMANINI İSTANBUL\'DA İNŞA ETTİK\"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, törende yaptığı konuşmasında, “Dünyanın en büyük ve en konforlu havalimanını İstanbul\'da inşa ettik. Bizlere bugünleri gösteren rabbime şükürler olsun. Bu projenin ilk gününden bugüne kadar ki her aşamasında desteğini ve iradesini ortaya koyan, projenin esas mimarı ve öncüsü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Bakanlığı ve Başbakanlığı dönemindeki katkıları nedeniyle Sayın Meclis Başkanımıza ve önceki dönem bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yine bu projeyi hayata geçiren görevli şirketin yöneticilerine, çalışanlarına, mesai arkadaşlarıma ve bizi manevi destekleri ile hiç yalnız bırakmayan milletime teşekkürü bir borç biliyorum\" dedi.

Bakan Turhan, “Hedefimiz; birkaç yıl içinde en yoğun havalimanları sıralamasında ikincilik, tüm etaplar tamamlandığında da liderlik koltuğuna oturmak. Bugün hizmete vereceğimiz terminalde; 100 bin metrekarelik ticari alan, 40 bin araçlık otopark, çocuk oyun alanları, sergi salonları, konferans odaları, 451 odalı otel, ibadethaneler, sağlık merkezi gibi sosyal alanlar bulunmaktadır. Ayrıca dünyanın en büyük CİP salonlarından birini de bu havalimanımızda inşa ediyoruz. Yolcuya yönelik kolaylıklar kapsamında toplam 665 adet yürüyen bant, yürüyen merdiven ve asansör tesis edilmiştir. Hazırlanan mobil uygulamalar ile yolcunun evinden bineceği uçağın kapısına kadar kolaylıkla ulaşması hedeflenmiştir. Engelli yolcularımız için de özel yolcu hizmetleri ve imkanları oluşturulmuşturö diye konuştu.

Bakan Turhan, “Havalimanımız enerji ve su tasarrufu sağlayan çevreci örnek bir projedir. Bu doğrultuda, terminal binamızda gerek mimari özelliklerinden gerekse kullanılan malzemelerden kaynaklı olarak yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanacaktır. Bu havalimanından yapım aşamasından işletme aşamasına kadar hiçbir döneminde içme suyu rezervuarına hiçbir şekilde atık su atılmayacaktır. Havalimanımıza yağan yağmur ve atık sular geri dönüşüm sistemleri ile yeniden kullanılacaktır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığımızla koordineli olarak 10 milyon ağaç dikilecektir\" diye konuştu.

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