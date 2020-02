TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de (3)

\'İZMİR\'İ, BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTINA BAĞLAMA HEDEFİMİZ VAR\'

TÜRKPA\'nın (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi) İlk On Yılı ve Parlamentolar Arası İş birliğinin Geleceği: İş birliğine Yeni Yaklaşımlar konulu Uluslararası Konferansta konuşan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, yakın zamanda İzmir\'i Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattına bağlamak gibi bir hedeflerinin olduğunu, bunu gerçekleştirdikleri zaman İzmir Limanı\'nın artık Orta Asya\'ya da hizmet verecek hale geleceğini belirtti. Konuk meclis başkanları ile birlikte konferansa katılan Yıldırım, yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) her türlü haksızlığa ve kısıtlamaya rağmen varlıklarını sürdürdüklerini kaydetti. Yıldırım, sözlerine \"Güzel İzmirimize hoş geldiniz\" diyerek başladı. TÜRKPA\'nın 8\'inci Genel Kurulu\'nun İzmir\'de yapıldığını hatırlatan Yıldırım, \"İzmir Türkiye\'nin üçüncü büyük şehri. En hızlı şekilde gelişen ve kalkınan şehri. Bu güzel şehrin milletvekili olarak sizleri burada misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 50 parçalık ilk Türk donanması bundan 950 yıl önce bu şehirde kurulmuştur. İzmir aynı zamanda Emir Timur tarafından 1453 yılında fethedilip Türk toprağı haline getirilmiştir. İstiklal Savaşı\'nda ilk kurşun İzmir\'de atılmıştır. Bize kış gününde bahar havası yaşatan İzmir, batıya açılan kapıdır. İhracat merkezi ve önemli limanların bulunduğu şehir de İzmir\'dir. Yakın zamanda İzmir\'i Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattına bağlamak gibi bir hedefimiz var. Bağlandığında İzmir Limanı artık Orta Asya\'ya da hizmet verecek hale gelecektir. Bugün TÜRKPA\'nın 10\'uncu yılını kutluyoruz. Bir zamanlar hayal bile edemediğimiz birliklerin kuruluşlarını kutlamak tarifi imkansız duyguları beraberinde getiriyor\" dedi.

\'TÜRKPA KENDİNİ İSPATLADI\'

Türk dili konuşan ülkelerin hükümetleri arasındaki ilişkilerin yıldan yıla geliştiğini aktaran Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Buna paralel olarak meclislerin de diplomasiyi etkin olarak kullanması ülkeleri arasındaki ilişkinin gelişmesine katkı sağlıyor. Birçok kuruluşa ihtiyaç var. TÜRKPA\'nın en önemli görevlerinden biri budur. TÜRKPA üyesi ülkeler olarak çok önemli aşamalardan geçtik. Bugün itibariyle TÜRKPA kendini ispatlamış bir kuruluş haline gelmiştir. Diğer paydaş ülke Macaristan oldu. Macaristan 2013 yılında misafir olarak girdi. 2014 yılında gözlemci oldu. Bu ilk genişleme adımı olmasının yanında kültürel ve coğrafi havzamıza önemli katkı sağlamaktadır. Uluslararası kuruluşlarda önemli olan devletlerin sağladıkları katkılardır. İnşallah önümüzdeki yıllarda kurduğumuz teşkilatlarımız çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürecektir. Türk tarihinin en bahtlı dönemindeyiz. Tarihimizde hiçbir zaman birbirimize bu kadar yakın olması fırsatını yakalamadık. Ortak dil, ortak kültür ve medeniyet şuuruna sahip olan bir milletin mensupları olarak biz tarihi birlikte yazıyoruz.\"

\'BİZLER YAPMAZSAK KİMSE BİZİM İÇİN PARMAĞINI KIPIRDATMAYACAKTIR\'

Binali Yıldırım, konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bir olursak iri, diri, kardeş olacağız ve birlikte geleceği inşa edeceğiz. Bu birlikte aynı istikamete bakmamıza bağlıdır. Bilim insanlarımızı, siyasetçilerimizi, iş insanlarımızı kendileri sorumlu olarak görmelidir. Ortak dil ve tarih çalışmalarına çok daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor. Tarih, arkeoloji alanlarında çalışmaları derinleştirmemiz gerekiyor. Bizler kendimiz için bir şey yapmazsak kimse bizim için parmağını kıpırdatmayacaktır. Bizler hedeflerimize çalışarak üretecek dayanışma ile mutlaka erişeceğiz. Atatürk bize muasır medeniyetlerin üzerine çıkmak hedefi göstermiştir. Bu hedef Türk dili konuşan ülkeler asamblesinin de hedefi olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Ülkelerimizin alt yapı sorunlarını giderip insanlarımızın niteliğini artıracağız. Akıl ve bilimle çalışmamızı sürdüreceğiz. Liyakat ve ehliyeti geliştireceğiz. Yozlaşma bir toplumu ifsat eden en kötü durumlardan biridir. İşlerimizi değişen dünyanın şartlarına göre değiştirir, kendimizi yenilersek, değişimin önüne geçersek gelecek tarihimize altın harflerle yazılacak başarıyı yakalarız. Bu başarılara ulaşmanın yolu eğitimden geçiyor.\"

\'GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRELİM\'

Yenilikçi teknolojilere çok daha fazla zaman ve kaynak ayırmanın gerekli olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi:

\"Bizler evrensel değerlerle donanmış gençlerle istiklal güneşini parlatabiliriz. Gelişmiş ülkelerde durum bu şekildedir. Eğitim sisteminin standartları bakımından da birlikte yapacağımız işler mevcuttur. Gelecekte birliğimizi güçlendirmek için standartlarda da birlik yoluna gitmemiz gerekir. Bu noktada uzmanlarımız, akademisyenlerimiz daha çok bir araya gelmeli ve ortak çözümler üretmelidir. Ortak şuura sahip milletlerimizi en yüksek noktaya ulaştırmak hedefimizdir. Mevlana, \'Dün dünde kaldı cancağızım, artık yeni şeyler söylemek lazım\' diyor. Biz de dünden çıkardığımız derslerle geleceği hedefliyoruz. TÜRKPA\'nın geleceği milletimizin ve devletlerimizin geleceği ile aynıdır. Devletlerimizin kaderi birbirine bağlıdır. TÜRKPA uluslararası alanda da yer edinmiştir. Daha fazla işbirliği içinde olmamıza ihtiyaç var. Modern kanun yapma alanında da çalışmaları geliştirebiliriz. Meclisler arasındaki bağları kuvvetlendirmek için dostluk gurupları vasıtasıyla çalışmalarımızı yoğunlaştırabiliriz. Gücümüzü tam anlamıyla birleştirmeye ihtiyaç var. Özbekistan ve Türkmenistan\'ın da bu birliğe üye olması için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor.\"

ADA İÇİN DESTEK İSTEDİ

Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) , adada halkının refahı ve mutluluğu için büyük bir mücadele içinde olduğunu da söyleyen Yıldırım, \"Ada her tülü kısıtlamalara rağmen var olma mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda Ada için adil bir şekilde müşterek bir çözüm bulunmadır. Bu konuda baştan beri gerek Türkiye gerekse Avrupa Birliği hep olumlu katkı sağladı. Bundan sonra da bu katlıyı sağlamaya devam edecek. TÜRKPA\'nın başarılı olması için olmazsa olmaz konulardan biri de devletlerimizin devlet başkanlarımızın burada ortaya koydukları iradedir. Gerek kuruluş aşamasında gerek de bugün gerek de süreç içinde devlet başkanları büyük destek veriyor. Verilen desteğe teşekkür ediyorum. Bugün yapılacak genel kurulla birlikte dönem başkanlığı Türkiye\'ye geçmiş olacak. Bir sonraki toplantı, dönem başkanlığı Azerbaycan\'a geçeceği için orada yapılacak\" diye konuştu.

\'KARDEŞ HALKLAR BİRBİRİNE YAKLAŞIYOR\'

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

\"10 yıl önce İstanbul\'da TÜRKPA\'yı kurmak Tük dünyası için en önemli şey olmuştur. TÜRKPA halklarımızı daha da yakınlaştırmak için araç olmuştur. Paylaştığımız değerlerimizi birbirine bağlayan şeyleri ruhani olarak görüyorum. Dayanışma temelimiz bölgemizin refahına yol açacaktır. Çözülmemiş bir dizi sorun bölgesel barış için korkular yaratıyor. Uluslararası hukuk normları içinde sınır güvenliği şekliyle çözülmesi gerektiğine inandık. Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ise, İzmir\'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti, \" Bizim bu sene bir araya gelmemizin özel bir anlamı var. 2008 yılında TÜRKPA kurulmuştu. Söz konusu anlaşma nezdinde çalışmalarını başlatan Türk ülkeleri hamlelerini yapıyor. Önemli çalışmalar gerçekleşti. Türk ülkeleri birliğini güçlendirmek adına uluslararası noktalarda kararlar aldı. Asamble kardeş halkları birbirine yakınlaştırıyor. Önümüzde birçok güzel çalışmalar olacaktır\" diye konuştu.

\'DÜNYADA 180 MİLYONDAN FAZLA İNSAN TÜRKÇE KONUŞUYOR\'

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov da 10 sene önce TÜRKPA\'nın kurulduğunu anımsatarak, şöyle dedi:

\"Türkçe konuşan halkların önemli gününü kutlarım. Hızla değişen dünyada TÜRKPA\'nın 10 yıllık vakitte yaptıkları büyük başarıdır. 10 yıl önce bugün kardeş halkların ilişkilerinin güçlendirilmesi için iyi bir iş başarıldı. TÜRKPA\'ya üye ülkeler birbirilerine karşı güveni artırdı. Yaşamımızla direkt ilgili olan meselelerle asamble ilgilenmektedir. Tecrübe paylaşımı olmaktadır. TÜRKPA\'nın 10 senelik sürede eksiklikleri yapıcı bir şekilde ileriye dönük olarak konuşuldu. Şimdi yeni bir süreç başladı ve TÜRKPA\'nın organları oluşturuldu. Dünyada 180 milyondan fazla insan Türkçe konuşuyor. Kültür paylaşımını geliştirmede asamblenin büyük katkısı oluyor. Güvenli bir köprü diyebiliriz. TÜRKPA\'nın bundan sonra gelişmesine yönlendirici olmak gerekir. Kanun yapıcı organlara büyük görev düşüyor. Kardeşler 10 yıl çok çabuk geçti. Biz her zaman birlik olalım. Başka devletler bizi hissedecek şekilde iz bırakalım.\"



