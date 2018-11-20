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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de (2)

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI İzmir’de Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8

20 Kasım 2018 17:05

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI
İzmir’de Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu\'na katılmak üzere kente gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, bir otelde konuk meclis başkanları ile buluştu. TBMM Başkanı Yıldırım, basına kapalı olarak gerçekleştirilen TÜRKPA Asamble Konseyi\'ne başkanlık yaptı. Yıldırım, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüşmesinin ardından heyetler arası ikili görüşmeler gerçekleşti. Kurula katılan meclis başkanları hep bir arada aile fotoğrafı çektirdi. 

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

 

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