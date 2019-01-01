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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM DARÜLACEZEYİ ZİYARET ETTİ 

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2018'in son saatlerinde İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Tesisleri'ni ziyaret etti

01 Ocak 2019 02:12

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2018\'in son saatlerinde İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Tesisleri\'ni ziyaret etti. Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Yıldırım onların dertlerini dinledi. Darülaceze sakinlerinin yeni yılını tebrik eden Yıldırım, \"Seçimler olacak biliyorsunuz değil mi? Az kaldı, 31 Mart \" dediği sırada yanında oturan bir Darülaceze sakini, \"Arkandayız arkanda... Senin de Tayyip Beyin de arkandayız. Dadaş arkanda\" dedi. Bunun üzerine üzerine Binali Yıldırım yaşlı kadına sarılıp yanağından öptü. 

Görüntü Dökümü:
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-Binali Yıldırım\'ın konuşması
-Yaşlılarla sohbet etmesi 
-Genel ve detaylar 
 

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