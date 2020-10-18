TBMM Başkan Müşaviri Nasuhi Güngör: Sorun, Erdoğan'ın duruşunu benimsemediği halde öyleymiş gibi yapanlar, ne kadar çoklar!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen TBMM Başkan Müşaviri ve gazeteci Nasuhi Güngör sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşım yaptı.

Güngör, AKP içindeki bir grubun, günü gelince taraf değiştireceğini, Erdoğan’ın duruşunu benimsemediklerini söyledi.

Güngör'ün paylaşımı şöyle:

“Benim Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin durduğu yerle ilgili zerre kadar kuşkum yok. Sorun, bu duruşu benimsemediği halde öyleymiş gibi yapanlar. Türkiye’nin zaafı açıktan muhalefet edenler değil, günü gelince taraf değiştirmekte asla zorlanmayacak olanlardır. Ne kadar çoklar!”