TBMM Araştırma Komisyonu Rabia Naz’la ilgili taslak raporu tamamladı: Kuvvetle muhtemel düştü

Giresun Eynesil’de yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili TBMM’de kurulan araştırma komisyonu, taslak raporunu tamamladı. Raporda, “Rabia Naz Vatan’ın ikametinin bulunduğu binanın terasından yan tarafta bulunan fındıklık alana düşme sonucu gerçekleşme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmektedir” denildi. Vatan’ın, düştükten sonra düşmüş olduğu fındıklık alandan bulunduğu yere taşınmış olabileceği, olaya ilişkin en yakın görgü tanığı olan Mürsel Küçükal’ın Rabia Naz’ı düştüğü yerden, bulunduğu yere taşımış olmasının ihtimal dahilinde olduğu vurgulandı. Naz’ın intihar ettiği, trafik kazasında yaralandıktan sonra buraya taşındığı iddialarını destekleyecek bulguya ulaşılamadığı anlatıldı. Taslak raporun, komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda değişmesi ihtimali bulunuyor. Kesin rapor, komisyon üyelerinin görüşlerini aktarıp, muhalefet şerhlerini yazmalarından sonra TBMM Başkanlığı’na verilecek.

“Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”, taslak raporunu tamamladı. AKP’den 6, CHP’den 3, MHP, İyi Parti ve HDP’den birer milletvekilinin yer aldığı komisyonun taslak raporu, incelenmek üzere tüm üyelere gönderildi. Rapordaki ifadelere yönelik itirazların değerlendirilmesinin ardından, kesin rapor, muhalefet şerhleriyle birlikte TBMM Başkanlığı’na teslim edilecek. Dört aylık çalışma sonrasında hazırlanan taslak raporda, komisyonun dinlediği 10 uzmanın görüşleri, soruşturma makamları, akademisyenler, STK temsilcilerinin ifadeleri yer aldı. 10 uzman ve 31 kişinin anlatımlarının yer aldığı taslak raporda, Rabia Naz’ın ölümü sonrasında verilen tüm bilirkişi görüşleri de yer buldu. Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu imzalı taslak raporda, Naz’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın kapatılmasına çalıştığı öne sürülen AKP’li Nurettin Canikli ve diğer iktidar ve muhalefet vekillerinin olaylarla ilgili verdikleri önergeler sıralandı.

Babasının iddiaları

Eynesil İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi olan Rabia Naz’ın,12 Nisan 2018’de arkadaşlarıyla birlikte okuldan ayrıldıktan sonra yaptıklarının anlatıldığı taslak raporda, daha sonra evin önünde ağır yaralı olarak bulunduğu aktarıldı. Babası Şaban Vatan’ın, kızının tekvando hareketleri yaparken çatıdan düşmüş olabileceğine yönelik anlatımlarının sıralandığı raporda, daha sonra trafik kazası sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği, söz konusu siyah doblo aracın belediye başkanının oğluna ait olduğunun söylendiği iddiasında bulunduğu kaydedildi. Baba Vatan’ın, kızına çarpan kişilerin, olaydan birkaç gün önce boşaltılan metruk binaya götürdüklerini, burada üzerindeki kanları temizledikten sonra bulunduğu yere bıraktıklarını da anlattığı özetlendi. Vatan’ın, bu binanın soruşturma sürerken yıkıldığına dikkat çektiği anlatıldı.

Bilirkişi raporları

Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin verilen bilirkişi raporlarının tamamının sıralandığı taslak raporda, bu raporların bazılarında düşme sonucu yaşamını yitirdiği, bazılarında trafik kazası ve lastik izleri şüphesinin aktarıldığı, Adli Tıp Raporu’nda ise düşerek ölme yönünde saptamada bulunulduğu anlatıldı. Olay yerinde, çatıdan 70 kg’lık kum dolu çuval atılması vb. yöntemlerle keşif yapıldığı da belirtildi.

İkinci ekip vurgusu

Raporda, özellikle, olayı ikinci kez araştıran ekibin, gerçeğin ortaya çıkması için büyük çaba sarf ettiğine dikkat çekildi.

“Delil karartmak için yıkılmadı”

Taslak raporda, baba Vatan tarafından ortaya atılan iddialarla ilgili komisyonda oluşan görüşler şöyle özetlendi:

Hakkında iddia bulunan binaya ilişkin tespitler

Binanın yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Ören yoluna yaklaşık 15 m. mesafede olduğu, etrafında başka işyeri ve ikamet olan binaların bulunduğu, ıssız bir bölgede bulunmadığı ve yapıya giriş çıkışların rahatlıkla görülebileceği …

Olay günü ve saatlerinde bölgede bulunan, yaya ve araçla geçen şahısların herhangi bir şüpheli durum ile karşılaşmadıkları, metruk diye tabir edilen yapı çevresinde araç görmedikleri yönünde beyanlarda bulundukları …

Bahse konu yapıda kiracı olan şahsın iki katlı yapının üst katında ailesi ile birlikte ikamet ettiği, alt katı hayvanları için ahır olarak kullandığı, yapının olay tarihinde metruk olmadığı ve olay tarihinden sadece 4 gün önce (08.04.2018 tarihinde) boşaltıldığı, kiracının belirtilen evde daha uzun süre oturmak istemesine karşın ev sahibinin yıktırmakta acele ettiği için erken taşınmak zorunda kaldığı…

Kiracının evden çıkarken tüm kapı ve pencereleri kapatarak ayrıldığı ve anahtarı ev sahibine teslim etmediği…

Kiracının taşınmasından 15-20 gün kadar sonra (olaydan yaklaşık 10-15 gün sonrasına tekabül etmektedir) tekrar bu eve geldiğini, ev sahibinin bilgisi dâhilinde kapı ve pencereleri söküp aldığını beyan etmiştir. Dolayısı ile bahse konu yapının olaydan yaklaşık 15-20 gün kadar sonra metruk olarak tabir edilebilecek bir duruma gelmiş olabileceği tahmin edilmektedir.

Yapının yıkılması ile ilgili sözlü anlaşmanın daha eski tarihte yapıldığı, noterde anlaşma imzalanma aşamasının ise olay öncesi olan 28.03.2018 olduğu savcılık soruşturma dosyasında yer almaktadır.

Belediyeye yapılan Proje müracaatının 10.04.2018 tarihli olduğu ve evrakın 10.04.2018 tarihinde K-286 sayı ile Fen İşlerine havale edildiği, ruhsat için müracaatın olaydan önce yapıldığını, ruhsat aşamasında plandaki bazı hususlar nedeniyle belediyenin kendilerine zorluk çıkartarak geciktirdiği yönünde beyanlar bulunduğu, Yıkım öncesi Atika Vatan’a yapı sahibi tarafından işyerine gidilerek yüz yüze yapılan görüşmede, Şaban Vatan’a ise yapı sahibi ve yüklenici firma yetkilisi tarafından yüz yüze görüşülerek ve telefonla aranmak suretiyle bilgi verildiği belirlenmiştir.

Cumhuriyet Savcılığı, Kaymakamlık ve Belediye tarafından yapının yıkımının durdurulması ile ilgili gerekli tebligat işlemlerini yaptığı ve 12.04.2018 tarihinde meydana gelen olay ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaların araştırılması amacıyla Görele CBS’nin 27.09.2018 tarihli talimatı doğrultusunda, Olay Yeri İnceleme görevlileri tarafından Gümüşçay Mahallesi Okur Caddesi No: 2/1 yapılı yerde bulunan yapıda 28.09.2018 tarihinde biyolojik bulgu araştırması amacıyla Luminol uygulaması dâhil detaylı olarak inceleme yapılarak yapılan iş ve işlemler fotoğraflanmak suretiyle kayıt altına alınmış, Olay Yeri İnceleme Raporu Formu tanzim edilmiş, yapılan inceleme neticesinde incelemeye konu olabilecek bulgular usulüne uygun transfer edilmiştir. Ayrıca delil olarak nitelendirilebilecek peçete ve gazete kâğıdı parçası adli emanete dâhil edilmiştir.

Yapıda Olay Yeri İnceleme ekibince gerekli incelemelerin detaylı olarak yapıldığı ve yıkımın durdurulması kararının kaldırıldığı hususların bildirilmesinden sonra ilgililer tarafından yıkım işleminin gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Tüm bu sebeplerle binanın Rabia Naz’ın vefatından hemen sonra delil karartmak amacıyla yıkılmaya çalışıldığı iddialarının gerçekleştiğine dair kanaat oluşmamıştır. Ayrıca olay tarihinde binanın kapı ve pencerelerinin yerinde olması sebebiyle “Rabia Naz’ın trafik kazası sonrası binaya getirilip ayak bileğindeki yaralarının bu binada temizlendiği” iddiasına dayanak oluşturacak herhangi bir delil Komisyonumuzca tespit edilememiştir.

“Siyah Doblo’yla ilgili kanıt yok”

Siyah Doblo

Hakkında iddialarda bulunulan “61 LB …” plakalı siyah renkli Doblo marka araç 23.04.2019 tarihinde Computest Oto Ekspertiz Merkezine intikal ettirilerek her aşamasında kamera kaydı yapılmak suretiyle detaylı olarak inceletilmiş, yapılan inceleme neticesinde aracın orijinal olduğu değişen ve boyanan parçasının bulunmadığına dair rapor tanzim edilmiştir.

“61 LB …” plakalı Siyah renkli Fiat Doblo araç ile ilgili olarak savcılık tarafından karayollarında kurulu bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelenmiş ve 08/04/2018-15/04/2018 tarihleri arasında herhangi bir karayolunda kaydının olmadığı belirlenmiştir.

Oto yıkamacı Alper Nalbant ifadesinde olay günü çok az araç yıkaması sebebiyle kanlı veya hasarlı araç yıkamadığından emin olduğunu söylemiştir.

“Çantayı birisi bırakmış olamaz”

Rabia Naz’ın çantasını çatıya başkasının bıraktığı iddiası

Binanın aile apartmanı olduğu, giriş çıkış kapılarının konumu ve bina içerisinde kimin olup olmadığı hususlarının dışarıdaki kişiler tarafından net olarak bilinemeyeceği, tespitleri doğrultusunda; Rabia Naz Vatan’a ait çantanın bina dışından ve hiç kimse tarafından görülmeden getirilemeyeceği değerlendirilmektedir.

Trafik kazası iddiası

Rabia Naz Vatan’ı ilk bulan Mürsel Küçükal yakın binadaki Şermin Dede’ye “Şaban Vatan’ı evinin önünde bir kız yatıyor, herhalde sara tutmuş, ben tanımadım Şermin teyze sen gel bir bak.” diyerek olaya ilişkin intibasını ifade etmiştir. Ayrıca Mürsel Küçükal olay yerine Rabia Naz Vatan’ın amcası Muhammet Vatan’a ve diğer kişilere trafik kazası şeklinde bir beyanda bulunmadığı tespit edilmiştir.

Olay günü trafik kazasına dair hiçbir ihbarın yapılmadığı sadece bir vatandaşın uygunsuz park şikâyetinde bulunduğu 155 kayıtlarından tespit edilmiştir.

Delil karartıldığı iddiası

Dinlenilen kişiler, incelenen soruşturma dosyası, elde edilen diğer bilgi ve belgeler kapsamında meydana gelen olay sonrası bir kısım kişi veya kişilerce olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla soruşturma makamlarına müdahalede bulunulduğuna veya delillerin karartıldığına yönelik iddiaları destekleyici herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.

İhmaller zinciri

Raporda, komisyonun soruşturma aşamasında saptadığı ihmaller işe söyle sıralandı:

Rabia Naz’ın vefat olayında olay yerinin incelenmesinde eksiklikler ve hatalar tespit edilmiştir.

Olay yerinde inceleme yapan kolluk ekiplerinin ve savcılığın olayı tüm yönleriyle inceleme hususunda gerekli özeni göstermediği görülmüştür.

Olay mahalli olan Vatan Apartmanının çatısına ilk çıkan görevlilerin kamera kaydını kullanmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple görevlilerin çatıya çıktığı sırada çantanın orada olduğu veya çantanın çatıya sonradan çıkarılıp çıkarılmadığı tespit edilememiştir.

Rabia Naz’ın yerde yaralı olarak bulunmasından sonra olay yerine gelen polislerin Rabia Naz’ın ayakkabısını delil torbasına koymaması sebebi ile ayakkabı altındaki beyaz tozlar ile çatıdaki çimentonun eşleştirilemediği tespit edilmiştir.

Olay mahalli olan binaya olaydan sonra birçok vatandaşın girip çıktığı ve Rabia Naz’ın düştüğü düşünülen fındıklık alanda birçok vatandaşın inceleme yapması sebebi ile delil olabilecek izlerin kaybolduğu tespit edilmiştir.

Komisyon Üyesi Sevda Erdan Kılıç olay sonrası merdivenlerin temizlenmesine ilişkin olarak “11 yaşındaki bir çocuk ölüyor ama sonrasında evin merdivenleri temizleniyor hayatın olağan akışına aykırı” görüşünü dile getirmiştir.

Rabia Naz’ın önünde yaralı olarak bulunduğu Vatan Apartmanına ait kameraların çalışmadığı tespit edilmiştir.

Görele Devlet Hastanesinin kamera kayıtlarının incelenmediği ve yedeklenmediği tespit edilmiştir.

Rabia Naz’a ait bir çorabın müdahale esnasında veya hastanede kaybolduğu tahmin edilmektedir.

Rabia Naz ve arkadaşlarının eve dönüş yolunda bir markete girdikleri ve Rabia Naz’ın parası yetmediği için arkadaşlarının kendisine dondurma ısmarladığı ayrıca dondurma çubuklarını çöp kutusuna atma anları kamera kayıtları ile tespit edilmiştir. Ancak iki görgü tanığı Rabia Naz’ı evinin yakınlarında dondurma yerken gördüklerini ifade etmiştir. Bu görgü tanıklarının ifadelerinin geç alınması sebebiyle ikinci dondurmanın nereden ve ne şekilde alındığı tespit edilememiştir.

Yüksek ihtimal: Düşme

Raporun sonuç bölümünde, olayın nasıl yaşanmış olabileceği ile ilgili ihtimaller sıralandı ve komisyonda bu konularda oluşan görüşler aktarıldı. Komisyonun görüşleri şöyle:

A. Trafik kazası sonucu gerçekleşme ihtimali:

Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle sonuçlanan olayın yaralı olarak bulunduğu yer veya başka bir yerde bir aracın çarpması sonucu gerçekleşmiş olduğuna dair görgüsü, bilgisi ya da duyumu olan bir şahsa ulaşılamadığı, yaralı olarak bulunduğu yerde kolluk görevlilerince yapılan araştırmalarda trafik kazası olduğuna dair fren izi, araç parçası veya benzeri bir bulguya rastlanılamadığı, Rabia Naz’ın bulunduğu yerden geçen yolun ara yol olması, bu yol ve bağlantı yollarının konum ve fiziki yapısı ile Rabia Naz’ın vücudunda meydana gelen ve ölümüne sebebiyet veren kemik kırıkları (özellikle ayak topuk kemiğinde meydana gelen kırıklar dâhil yaraların şekil ve nitelikleri) göz önüne alındığında bu ihtimalin oldukça düşük olduğu,

B. Başka yerde Trafik kazası olduğu ve Rabia Naz Vatan'ın daha sonra bulunduğu yere getirildiği iddiası:

Bu kadar sınırlı bir zaman sürecinde Rabia Naz’a başka bir yerde bir aracın çarparak bulunduğu yere getirip bırakması ihtimalinin olamayacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca trafik kazası ve kazanın siyah bir doblo araç ile gerçekleştiği iddiası, orada bulunan metruk binaya götürülerek kan ve diğer bulguların temizlendikten sonra yaralı olarak bulunduğu yere bırakıldığı yönündeki söylemini destekler bir delile de bugüne kadar kolluk ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından ulaşılamamıştır.

C. Rabia Naz Vatan'ın ikametinin bulunduğu Vatan Apartmanı'nın yan cephesinden düşme ihtimali

Olay günü Rabia Naz Vatan’ın ikametinin bulunduğu Vatan Apartmanına girdiğine ve bu binanın teras katına çıktığına dair görgüye dayalı bilgisi olan herhangi bir şahsa ulaşılamadığı ancak yaralı olarak kendisini ilk gören Mürsel Küçükal’ın sonradan alınan ifadesinde düşme sesi duyduğunu anlattığı; Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulunca düzenlenen mütalaa, yine Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulunun 25/07/2019 tarihinde düzenlemiş olduğu “ölümün yüksekten düşme kaynaklı genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte komplikasyonlar ve pnömotoraks sonucu meydan gelmiş olduğu, tanık tarafından tarifi yapılan yeşillik alandan bulunduğu yere kadar sürünerek ulaşmasının tıbben mümkün olduğu kanaatli” düzenlemiş olduğu rapor gözetildiğinde; Rabia Naz Vatan’ın vücudunda meydana gelen ve ölümüne neden olan yaralanmaların ikametinin bulunduğu binanın terasından yan tarafta bulunan fındıklık alana düşme sonucu gerçekleşme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulunun 25/07/2019 tarihli raporu ile Mürsel Küçükal’ın beyanları kapsamında her ne kadar düştüğü nokta tam olarak tespit edilememiş ise de, Rabia Naz’ın düştükten sonra bulunduğu yere kendiliğinden sırt üstü sürünerek gelmesinin de ihtimal dâhilinde olduğu komisyonda dinlenilen uzmanlarca da ifade edilmiştir. Ancak yaralanmasının ağır, hareket kabiliyetini oldukça kısıtlar nitelik ve ağırlıkta olması gibi hususlar nazara alındığında Rabia Naz’ın düşmüş olduğu fındıklık alandan bulunduğu yere taşınmış olabileceği, olaya ilişkin en yakın görgü tanığı olan Mürsel Küçükal’ın sonradan alınan beyanında ilk ifadesinden farklı anlatımlarda bulunması ve bu anlatımlarda başkaca bir şahıstan söz etmemiş olması nedeniyle Rabia Naz’ın düştüğü yerden Mürsel Küçükal tarafından bulunduğu yere taşınmış olma ihtimalinin de olduğu değerlendirilmektedir.

D. Rabia Naz Vatan'ın ikametinin bulunduğu Vatan Apartmanı'nın ön cephesinden atlaması veya intihar etmesi ihtimali:

Rabia Naz’ın bulunduğu yere binanın terasından üzeri saç ile kaplı işyeri çatısına çarpmadan dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek düşmesinin bu haliyle fiziken mümkün olmadığı, Rabia Naz’ın koşarak atlayıp işyerinin çatısına çarpmadan bulunduğu yere düşmesinin ise aradaki mesafenin uzaklığı, Rabia Naz’ın yaşı ve emsallerine nazaran daha kilolu bir çocuk olması, binanın terasında hızlanabileceği kadar bir mesafenin olmaması hususları gözetildiğinde, olayın bu şekilde gerçekleşmiş olması ihtimalinin oldukça düşük olduğu düşünülmektedir. Rabia Naz’a ilişkin tanık ifadeleri ve olay günü yol güzergâhındaki tavırları ile uzman görüşleri dikkate alındığında Rabia Naz’ın intihara meyilli bir yapısının olmadığı değerlendirilmiştir.

E. Rabia Naz Vatan'ın ikametinin bulunduğu Vatan Apartmanı'ndan itilmesi ihtimali

Olay gününden itibaren yapılan araştırma ve soruşturmaya rağmen Rabia Naz’ın ikametlerinin bulunduğu Vatan Apartmanının teras kısmından başkaca şahıs veya şahıslarca itilmesi ya da atılması suretiyle olayın gerçekleştiğine dair herhangi bir bilgi ve bulguya rastlanmamıştır.