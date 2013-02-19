TBMM Anayasa Uzlaşma temposunu hızlandırıyor

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Başbakan Recep Tayyip Erdoığan'ın TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e Anayasa Uzlaşma Komisyonunun 'elini çabuk tutması' yönündeki sözleri etkili oldu. Komisyon, hafta için her gün 10.00-19.00 saatleri arasında çalışacak. Komisyonda hafta sonu çalışma kararı alınmadı.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Venedik Komisyonunun katkı sağlama başvrusunun toplantıda değerlendirildiğini söyledi. Şahin, "'Bazı komisyon üyesi arkadaşlarımız, bu öneriyi gündeme getirdi. Ama 2, hatta 3 parti buna karşı çıktı. Gerekli olmadığı ve bir vesayet görüntüsü yapılan çalışmalara gölge düşürür şeklinde bir görüş ortaya çıktı'' dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısı sonrasında makamında ziyaret ettiği TBMM Başkanı Cemil Çiçek'le anayasa sürecine değerlendirirken, komisyonun 'elini çabuk tutmasını' istemişti. Görüşmeye, Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, genel başkan yardımcısı Mehmet Ali Şahin de katıldı.