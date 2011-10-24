-TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplandı TBMM (A.A) - 24.10.2011 - TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplandı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplanan komisyonda, ''çalışma usul ve esaslarını belirlemek'' üzere oluşturulan alt komisyonun hazırladığı taslak ele alınacak. Çiçek, komisyon toplantısı öncesinde Van'da yaşanan depremle ilgili olarak açıklamada bulundu. ''Son bir haftada ülkemiz, milletimiz arka arkaya derin iki acı yaşadı'' diyen Çiçek, şunları kaydetti: ''Milletimiz büyük bir millettir. Geçmişte de bu ve benzeri acıları, büyük danışma duygusu içinde elinden gelen çabayı göstererek atlatmıştır. Burada da milletimiz devletimizle bütünleşerek, yapılan çalışmalara her türlü desteği vererek bu acıyı belli bir noktaya getirip, inşallah asgariye indirecektir. Devlet tüm imkanlarıyla zaten o bölgededir. Sivil toplum kuruluşları elinden geleni çabayı göstermekte ve bu sıkıntıları asgariye indirebilmek için uğraşmaktadır. Temennimiz bunların son olmasıdır. Milletimize geçmiş olsun diyorum.'' Toplantı, basına kapalı yapılıyor.