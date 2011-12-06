-TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu -TBMM Başkanı Çiçek: -''Alt komisyonlar, kurum ve kuruluşların görüşlerini almaya devam edecek'' TBMM (A.A) - 06.12.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyonların kurum ve kuruluşların yeni anayasa konusunda görüşlerini almaya devam edeceğini söyledi. TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Meclis Başkanı Çiçek'in başkanlığında toplandı. Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Komisyonun bugün yaptığı toplantıda 3 alt komisyonun çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme yaptığını bildirdi. Siyasi partiler ve anayasal kuruluşlarla ilgili alt komisyonun Liberal Demokrat Parti, HAS Parti ve Sosyal Demokrat Parti'yi, meslek örgütleri, oda ve sendikalarla ilgili alt komisyonun TİSK, sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf ve cemaatlerle ilgili alt komisyonun ise TÜSİAD, MÜSİAD, TESAV, TESEV, Türkiye Diyanet Vakfı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfının görüşlerini dinlediğini kaydeden Çiçek, ayrıca katılımcıların bu konudaki yazılı metinlerinin alındığını söyledi. Alt komisyonların bundan sonra gündemlerine aldıkları kurum ve kuruluşların görüşlerini almaya devam edeceğini ifade eden Çiçek, Uzlaşma Komisyonunun ise çalışmalarını 13 Aralık Salı günü yapacağı toplantıyla sürdüreceğini belirtti. (MEL-MAH)