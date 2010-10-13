T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM ANAYASA MAHKEMESİ'NE 1 ÜYE DAHA SEÇİYOR   TBMM (A.A)

13 Ekim 2010 18:50

-TBMM ANAYASA MAHKEMESİ'NE 1 ÜYE DAHA SEÇİYOR   TBMM (A.A) - 13.10.2010 - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği gereği, baro başkanlarının avukatlar arasından gösterdiği üç adaydan birinin Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçimine ilişkin oylamaya başlandı.  TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil yönetiminde toplanan Genel Kurulda gündem dışı konuşmalar ve MHP'nin grup önerisi üzerindeki görüşmelerin ardından seçime geçildi.  Milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliğinde yapılan seçimlerde en çok oy alan Celal Mümtaz Akıncı, Ali Dilber ile Sait Sever için oy kullanacak.   Kupalara, tercih edilen adayın adı yazılı oy pusulası atılarak yapılacak gizli oylamanın ilk turunda üye tamsayısının (550) üçte ikisi (367), ikinci oylamada ise salt çoğunluk (276) aranacak. İkinci oylamada salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda, en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılacak. Üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilecek.  Anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17'ye çıkarılmıştı. Bu kapsamda Sayıştay Genel Kurulunca gösterilen üç adaydan Hicabi Dursun, geçen hafta TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.  Bugünkü oylamayla TBMM'deki üye seçimleri tamamlanacak. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24