-TBMM ANAYASA MAHKEMESİ'NE 1 ÜYE DAHA SEÇİYOR TBMM (A.A) - 13.10.2010 - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği gereği, baro başkanlarının avukatlar arasından gösterdiği üç adaydan birinin Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçimine ilişkin oylamaya başlandı. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil yönetiminde toplanan Genel Kurulda gündem dışı konuşmalar ve MHP'nin grup önerisi üzerindeki görüşmelerin ardından seçime geçildi. Milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliğinde yapılan seçimlerde en çok oy alan Celal Mümtaz Akıncı, Ali Dilber ile Sait Sever için oy kullanacak. Kupalara, tercih edilen adayın adı yazılı oy pusulası atılarak yapılacak gizli oylamanın ilk turunda üye tamsayısının (550) üçte ikisi (367), ikinci oylamada ise salt çoğunluk (276) aranacak. İkinci oylamada salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda, en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılacak. Üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilecek. Anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17'ye çıkarılmıştı. Bu kapsamda Sayıştay Genel Kurulunca gösterilen üç adaydan Hicabi Dursun, geçen hafta TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Bugünkü oylamayla TBMM'deki üye seçimleri tamamlanacak.