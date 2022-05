TBMM Anayasa Komisyonu'nda CHP ve MHP'li vekiller arasında tartışma çıktı

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmede, CHP ve MHP'li vekiller arasında salonda tartışma yaşandı.

Anayasa Komisyonu, dün AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

CHP'li Erkek tepki gösterdi: Bu, devleti çürütmektir

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "Bir ilde en kıdemli hakimin seçim kurulu başkanı olmasından neden rahatsız olunduğunu" sordu. "Seçim kanunlarıyla neden oynandığını milletin gördüğünü" belirten Erkek, 2002'de AKP'nin Mecliste grubu olduğu için seçime girebildiğini anımsattı. Erkek, "Neden siyasi partilerin önüne engel koyuyorsunuz?" diye konuştu. Teklifle, Cumhurbaşkanının, devletin tüm imkanlarını arkasına alıp seçimde yarışacağını, bunun üzüntü verici olduğunu ifade eden Erkek, "Seçimlerde siyasi partiler birbirleriyle yarışır. Seçimlerde devlet taraf olur mu? Seçimlerde devleti taraf yapıyorsunuz. Bu, devleti çürütmektir" dedi.

MHP'li Yıldız'dan yanıt geldi: Bu tarihsel ayıp size yeter

Erkek'in, teklif yasalaşırsa, "Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçeceğine" yönelik sözlerine, teklif sahiplerinden MHP İstanbul Milletvekili Fetih Yıldız tepki gösterdi. Yıldız, "90'lı yıllarda, koalisyon hükümetleri dönemlerinde, SHP, CHP'li adalet bakanlarının yargıdaki kadrolaşmayla ilgili söyledikleri sözler var. 2 bin hakim alınmasıyla ilgili 'bu kadroları örgütüme vermeyip de ülkücülere mi vereyim?' ve bir başka 'benim döneminde 2 bin hakim alındı. Bu kadrolar yeşererek demokrat insanlar olacak. Yaptığım suçsa, suç işlemeye devam edeceğim.' şeklinde sözler var. Bu tarihsel ayıp size yeter" diye konuştu.

Tartışmaya CHP'li Başarır da dahil oldu

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Bu 2 bin hakim Meclisi bombaladı değil mi?" karşılığını verdi.

MHP'li Yıldız ayağa kalkarak, "Terbiyeli ol" dedi

Bu sırada Fetih Yıldız, ayağa kalkarak, "Sesini yükseltme, terbiyeli ol. Evladım, benim adım Feti Yıldız" ifadesini kullandı.

Başarır da "Benim adım da Ali Mahir Başarır. Tehdit mi ediyorsun beni? " diye karşılık verirken, CHP'li milletvekilleri Fetih Yıldız'a tepki gösterdi ve komisyon salonunda tartışmalar yaşandı.

Komisyon Başkanı AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, tartışmanın devam etmesi üzerine, toplantıya ara verdi.

HDP 'li Tiryaki: Siyasi patiler yeni stratejiler geliştirecek

Aranın ardından söz alan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tirkayi, bu düzenlemeyle, Cumhur İttifakı'nın seçimden sonra "nasıl böyle bir düzenleme yaptık" diyerek dizini döveceğini savundu. Barajın yüzde 10'dan 7'ye indirilmesiyle "temsilde adaletin sağlanamayacağını" öne süren Tiryaki, "Bu teklif, toplumsal bir ihtiyacın karşılanması değil, AK Parti ve MHP'nin ihtiyaçlarının karşılanması için getirildi" görüşünü dile getirdi. Tiryaki, siyasi partilerin, bu teklife karşı yeni stratejiler geliştireceğini söyledi.

İyi Partili Bahşi: Devletin imkanlarını suistimal etmek anlamına gelmektedir

İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, teklifle, yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'nın seçim yasakları kapsamı dışında bırakıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile seçim döneminde faaliyette bulunabilmesinin, bu faaliyetler esnasında hiçbir seçim yasaklarına dahil olmamasının mümkün olacağını söyleyen Bahşi, şunları kaydetti:

"Bu durum, devletin imkanlarını suistimal etmek anlamına gelmektedir. Bu nedenle kanunlardaki tüm 'Başbakan' ifadelerinin 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Yaptığınız düzenleme Anayasa'ya açıkça aykırıdır. Bu düzenleme bir erken seçim hazırlığını çağrıştırmaktadır. Dünya siyaseti, pek çok kere, yalnızca kendi mevcudiyetini koruma gayesiyle demokrasiyi ve hukuku hiçe sayan siyasi aktörlerin kısa süre içinde tarih sahnesinden silinişini izlemiştir. Siyasetin daha iyiye ve daha doğruya ulaşmada bir vesile olduğunu hatırlatarak, siyasi aktörlerin yegane amacının milletin helal oylarıyla seçilip vatana millete hizmet etmek olması gerektiğini hatırlatıyoruz"

CHP'li Kaboğlu: Umarım elinizde patlamaz

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, bu teklifin bir bomba olduğunu belirterek, "Umarım elinizde patlamaz" dedi. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "çökmekte olan iktidarların sarıldığı ilk şeyin her zaman seçim mevzuatı" olduğunu söyledi. Tezcan, "Çöken her iktidar, bir önceki uygulamalardan ibret almadan seçim yasalarını değiştiriyor, yeni çıkış arıyor ve aradığı her çıkış sandıkta milletin tokadı olarak suratında patlıyor. Bu yöntemle sandıktan çıkan iktidar yok, siz de olmayacaksınız" değerlendirmesinde bulundu.

AKP'li Özel: Hiçbir seçimimizde şaibe olmamıştır

AKP Isparta Milletvekili Recep Özel, Türkiye'nin en iyi yaptığı uygulamaların başında seçim işlerinin geldiğini söyledi. "Hiçbir seçimimizde şaibe olmamıştır" diyen Özel, Türkiye'nin, örnek alınan, seçim iradesinin sandığa yansıdığı, seçim güvenliğinin en kamil manada ortaya çıktığı bir seçim sistemine sahip olduğunu kaydetti. Bu düzenlemeyle seçim mevzuatının bir adım daha ileriye götürüldüğünü belirten Özel, "Hiçbir zaman almadığımız oyun hesabını yaparak milletvekili sayımızı artırmanın peşinde değiliz" diye konuştu. Seçmen iradesini sonuna kadar koruyan bir düzenleme getirdiklerini dile getiren Özel, seçim barajının yüzde 7'ye çekildiğini; bunun ileride daha da aşağıya çekilebileceğini söyledi.

CHP’li Yunus Emre: Kendi acil ihtiyaçlarınız için bir kanun getiriyorsunuz!

Öte yandan Meclis Anayasa Komisyonunda Seçim Kanunu Değişiklik Teklifi görüşmelerinde söz alan Yunus Emre, Türkiye’nin özellikle son beş altı yılda demokrasiden uzaklaştığını ifade etti. CHP’li Emre şöyle dedi:

“Seçim günümüzde artık neredeyse her rejimde var, en berbat, en kanlı diktatörlüklerde bile seçim var. O yüzden, seçime bir demokratik süreç diyebilmek için bazı asgari standartların gerekliliği var. Türkiye, özellikle son beş altı yılda demokrasiden gitgide uzaklaştı. Bütün uluslararası demokrasi endekslerinde, özgürlükler endekslerinde çok kötü durumdayız. Kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyinde, 2017 yılından itibaren tekrar denetleme sürecine alındık. En son, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasıyla birlikte, Türkiye'yle ilgili bir de bir ihlal prosedürü başlatıldı. Bu durumdayız, demokrasiden uzaklaşmış durumdayız.”

"Parti programınızdaki taahhüdünüzü niye getirmiyorsunuz?"

Konuşmasında AK Parti'nin programında yer almasına karşın hayata geçirilmeyen taahhüdünün olduğunu belirten Emre; “Bu program, partinizin programı topluma taahhütünüzdür. Bunları yapmayacaksınız ve programınızda yer almayan, hiçbir şekilde gündeme getirmediği birtakım değişiklikleri bizim önümüze getireceksiniz. Ben şimdi sormak istiyorum: Siz programınızda, örneğin milletvekili aday yoklamalarında bütün üyelerin katılımıyla ön seçim yapılması önceliğimizdir diyorsunuz. Yani, yirmi yıldır bununla ilgili düzenlemeyi niye buraya getirmediniz? Siz, parti içi demokratik yarış, serbest rekabet ortamından bahsediyorsunuz programınızda. Seçim kanunu değiştireceğinizi söylüyorsunuz. Dahası, siyasi yasakları ve siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili hükümler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Venedik Komisyonu'nun çizdiği ilkeler çerçevesinde yeniden düzenlenecektir diyorsunuz. Venedik Komisyonu'nun önerileri nerede? Biz bugün neredeyiz?” dedi.

"Siyasetin alanını daraltıyor saygınlığını gölgeliyorsunuz!"

Emre şöyle dedi:

“Siz programınızda daraltılmış bölge, tercihli sistem falan diyorsunuz. Seçimle gelen herkesin kanunen hesap vermek zorunda olduğunu belirtiyorsunuz. Arkasından, milletvekilleri ve bakanların yargılanmaları önündeki yasal engelleri kaldıracağınızı söylüyorsunuz. Ya, biz burada bir Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan hadisesini yaşadık. Her gün bunları konuştuk mu Mecliste? Sizin programınızda yazıyor bu Allah aşkına. Bunları yapmayacaksınız, programınızda toplumunuza vadettiğiniz şeyleri yapmayacaksınız. Hiçbir şekilde taahhütünüz olmayan bir paketle önümüze geleceksiniz. Değerli arkadaşlarım, ne oluyor biliyor musunuz? Tam sizin programınızda söylediğiniz şey oluyor. Diyorsunuz ki siz programınızda: Siyaset alanının daraltılmasına ve saygınlığının gölgelenmesine dönük tüm teşebbüslere karşı kararlı bir politika izlenecektir diyorsunuz ama bu yaptığınızla hem siyasetin alanını daraltıyorsunuz hem de siyasetin saygınlığının gölgelenmesine neden oluyorsunuz.”

