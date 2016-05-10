T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı: Türkiye'yi yönetecek olan hükümeti millet seçsin, başkanlığa geçelim

"Türkiye için yeni anayasa bir tercih değil, zarurettir"

10 Mayıs 2016 15:36

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye'yi yönetecek olan hükümeti de millet seçsin, meselemiz bu. Yani iki sandık olur, birisinde parlamento, Meclis seçilir, birisinde de hükümet, yani başkan seçilir” dedi.

“Türkiye için yeni anayasa bir tercih değil, zarurettir" görüşünü savunan Şentop, "Yeni anayasa yapalım mı, yapmayalım mı, yaparsak mı daha iyi olur? gibi bir mülahaza aslında söz konusu değil, geçti bu artık” dedi.

Edirne'de yeni anayasa ve başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Şentop, “Başkanlık sistemiyle kastettiğimiz şey, Türkiye'de nasıl meclisi, yasama organını millet seçiyorsa, Türkiye'yi yönetecek olan hükümeti de millet seçsin, meselemiz bu. Yani iki sandık olur, birisinde parlamento, meclis seçilir, birisinde de hükümet, yani başkan seçilir" diye konuştu.

Şentop, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sonuç itibarıyla seçim akşamı ülkede meclis belli, hükümet belli ve ülke yoluna devam eder. Bunun birçok boyutları var, ekonomik, istikrar boyutu. Türkiye'de 33 yılda 20 hükümet kurulmuş. Başkanlık olsaydı genelde ülkelerdeki uygulaması 5 yıldır. Bu 33 yıl içerisinde biz bugün yedinci hükümeti kurmuş olacaktık. Yirmi hükümet nerede, yedi hükümet nerede. Bu siyasi iktidarın ekonomiye, sosyal hayata, uluslararası ilişkilere yansıyacağı çok önemli hususları ve yönleri var. Türkiye'nin tam anlamıyla demokratik, hukukun üstünlüğüne dayanan, temel hakları hürriyetleri garanti altına alan, hızlı ve iyi yönetilebilir iktidar tasarlayan yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Türkiye için yeni anayasa bir tercih değil, zarurettir. ‘Yeni anayasa yapalım mı, yapmayalım mı, yaparsak mı daha iyi olur?' gibi bir mülahaza aslında söz konusu değil."

ETİKETLER

akpak partimustafa şentopyeni hükümetmillet seçsinbaşkanlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24