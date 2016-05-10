TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı: Türkiye'yi yönetecek olan hükümeti millet seçsin, başkanlığa geçelim

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye'yi yönetecek olan hükümeti de millet seçsin, meselemiz bu. Yani iki sandık olur, birisinde parlamento, Meclis seçilir, birisinde de hükümet, yani başkan seçilir” dedi.

“Türkiye için yeni anayasa bir tercih değil, zarurettir" görüşünü savunan Şentop, "Yeni anayasa yapalım mı, yapmayalım mı, yaparsak mı daha iyi olur? gibi bir mülahaza aslında söz konusu değil, geçti bu artık” dedi.

Edirne'de yeni anayasa ve başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Şentop, “Başkanlık sistemiyle kastettiğimiz şey, Türkiye'de nasıl meclisi, yasama organını millet seçiyorsa, Türkiye'yi yönetecek olan hükümeti de millet seçsin, meselemiz bu. Yani iki sandık olur, birisinde parlamento, meclis seçilir, birisinde de hükümet, yani başkan seçilir" diye konuştu.

Şentop, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sonuç itibarıyla seçim akşamı ülkede meclis belli, hükümet belli ve ülke yoluna devam eder. Bunun birçok boyutları var, ekonomik, istikrar boyutu. Türkiye'de 33 yılda 20 hükümet kurulmuş. Başkanlık olsaydı genelde ülkelerdeki uygulaması 5 yıldır. Bu 33 yıl içerisinde biz bugün yedinci hükümeti kurmuş olacaktık. Yirmi hükümet nerede, yedi hükümet nerede. Bu siyasi iktidarın ekonomiye, sosyal hayata, uluslararası ilişkilere yansıyacağı çok önemli hususları ve yönleri var. Türkiye'nin tam anlamıyla demokratik, hukukun üstünlüğüne dayanan, temel hakları hürriyetleri garanti altına alan, hızlı ve iyi yönetilebilir iktidar tasarlayan yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Türkiye için yeni anayasa bir tercih değil, zarurettir. ‘Yeni anayasa yapalım mı, yapmayalım mı, yaparsak mı daha iyi olur?' gibi bir mülahaza aslında söz konusu değil."