-TBMM Anayasa Komisyonu "7 yılı" görüşüyor TBMM (A.A) - 12.01.2012 - TBMM Anayasa Komisyonu, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısını görüşmeye başladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun başkanlığında toplanan Komisyon, geçen hafta alt komisyona gönderdiği tasarıyı ele alıyor. Tasarı, alt komisyon metni üzerinden görüşülüyor. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ''Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı'' na göre, cumhurbaşkanı 5 yılda bir halk tarafından seçilecek, bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilecek. Tasarıya göre, savaş nedeniyle TBMM seçimi bir yıl geriye bırakabilecek. 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış milletvekilleri veya aynı nitelikler ile milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları cumhurbaşkanı seçilebilecek. Cumhurbaşkanlığı adaylığı en az 20 milletvekilinin aday göstermesiyle mümkün olacak. Partiler de belli koşullarda aday gösterebilecek. Alt Komisyon, Tasarıya, ''11. Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 7 yıl oluğuna'' ilişkin geçici bir madde koydu.