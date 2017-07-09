TBMM Aladağ raporundan: Kapılar yönetmeliğe uygun değil, bina hızla tutuşan eşyalarla döşenmiş

TBMM Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamlayarak muhalefete mensup üyelere gönderdi. 4 bölümden oluşan taslak rapor, yurt yönetmeliğindeki hükümlerden oldukça uzak kaldığını ve yangın gibi birçok risklere de açık olduğunu gösterdi.

Taslak raporda, yer alan Bilirkişi raporlarında, yangının başlamasıyla birlikte, binanın iç donanımın yer halı döşemeleri, merdiven kenarlarında ve oda duvarlarına poliüretan üzeri ahşap lambri kaplamanın hızla tutuşarak yayılmış olduğuna dikkat çekildi. Bilirkişiler, “Yangın erken uyarı sistemlerinin (duman dedektörleri, ikaz uyarı sinyali vb.) ve elektrik kesintisinde devreye girecek ışıldakların olmadığı, yangın kaçış levhalarının, seyyar yangın söndürme tüplerinin bulunmadığı” görüşünü bildirdi.

Yangın 19.00’da başlıyor, itfaiye yaya olarak giden bir kişi haber veriyor

Taslak rapora göre, Aladağ’da yurt yangını saat 19.00’da başlıyor ve ancak itfaiye haber verilmediği için hemen müdahale edilemiyor. Yaya olarak itfaiye gidip haber verilmesiyle saat 19.24 oluyor. Taslak raporda bu bölüş şöyle yer aldı:

“Olay saat 19.24 sıralarında Adana İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Aladağ İtfaiye Şubesine yaya olarak gelerek sözlü bir şekilde görevli Hasan Turan ÇAKMAK isimli personele, Kazım KOCAGÖZ isimli şahıs tarafından Aladağ Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdunda yangın olduğunu ihbar etmesi üzerine, ivedi bir şekilde 01 DMV 37 plakalı arazözde bulunan Mehmet KURT ve Hasan Turan ÇAKMAK isimli personeller ve 01 BL 980 plakalı araç ile de Aydın DOĞAN olay yerine intikal ederek bir dakika içerisinde olaya müdahale edildi”

Aladağ Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu taslak raporda yangınla ilgili yer alan bölümler şöyle:

“Yangın ihbarının yangın başlangıcından muhtemelen 15-20 dakika süre sonra yapıldığı değerlendirilmektedir”

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan AKPINAR Tarafından Araştırma Komisyon Heyetine Yapılan Sunumun Özeti

Aladağ İlçesi Özel Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu; ilk olarak Karsantı Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği kuruculuğunda Karsantı Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu adıyla ve 33 öğrenci kapasitesiyle açılmıştır. Valilik Makamının 30.05.1985 tarihli ve 01-09-177 sayılı oluru ile Yurt Pansiyon Açma-İşletme İzin Belgesi verilmiştir. Daha sonra yurdun ismi Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği şeklinde değiştirilmiştir. Yurdun adı ise Valilik Makamının 04.06.1997 tarihli ve 19310 sayılı oluru ile Özel Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu olmuştur.

“2010 yılında ortaöğrenim erkek yurdu kız yurduna dönüştürüldü”

03.06.1998 tarihinde 33 olan öğrenci kapasitesi 54’e çıkarılmış, Aladağ ilçe merkezinde Valilik Makamının 13.05.2009 tarih ve 22315 sayılı oluru ile 24 öğrenci kapasiteli Özel Aladağ Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu adında aynı derneğin kuruculuğunda ikinci bir özel yurdu açılmış olup, ilerleyen süreçte Valilik Makamının 02.10.2010 tarihli ve 1175 sayılı oluru ile 54 kontenjanlı ortaöğrenim erkek öğrenci yurdunun ortaöğretim kız öğrenci yurduna, 24 kontenjanlı ortaöğretim kız öğrencinin yurdu ortaöğrenim erkek öğrenci yurduna dönüştürülmüştür.

Dönüşümden sonra ise 54 öğrenci kontenjanına sahip Özel Aladağ Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu, yangın olayının yaşandığı 29.11.2016 tarihine kadar bu faaliyetine devam ettiği anlaşılmıştır.

Adana ili Aladağ ilçesinde Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği kuruculuğunda ve İsmail UĞUR kurucu temsilciliğinde faaliyet gösteren Özel Aladağ Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunda 29.11.2016 Salı günü 19.00 sularında yangın çıkmıştır. Yangın olayının yaşandığı tarihte Özel Aladağ Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunda 31 öğrencinin kayıtlı olduğu, 3 öğrencinin devamsız olduğu ve yurtta kalmadığı, 2 öğrencinin ise o gün için izinli olduğu anlaşılmıştır. Yangında, anılan yurtta kalan 10 öğrenci ile altı yaşında 1 çocuk (Sare Betül GENÇ) ve 1 yetişkin (Fatma CANATAN) hayatını kaybetmiş, 16 öğrenci de yaralanmıştır. Ayrıca 8 vatandaşımız da yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanmıştır.

“Zemin kat merdiven boşluğu, 1. kat ve çatı katı tamamen, 1. katta bulunan yatakhane yandı”

Yangın olayı Adana Valiliğine bildirildiği andan itibaren ilgili tüm kurum ve birimlerine gerekli talimatlar verilmiş ve olay yerine gidilerek gerekli çalımalar başlatılmıştır.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca ilgili yurtta meydana gelen yangın sırasında ve sonrasında yaşananlarla ilgili olarak 30.11.2016 tarihinde Yangın Raporu düzenlenmiştir. Yangının muhtemelen öğrenci yurdunun girişindeki ilk odada elektrik panosu içerisindeki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı ve daha sonra merdiven boşluğundaki kolay yanıcı, halı, vernikli ahşap zemin ve duvarlarında vernikli ahşap kaplama (lambrilerin) ateş alarak tutuştuğu ve etrafa hızlı bir şekilde sirayet ettiği kanaatine varılmıştır. Yangında; zemin kat merdiven boşluğu, 1. kat ve çatı katı tamamen yanarak, çıkan dumandan zemin katın tamamı ve 1. katta bulunan yatakhane yanmak ve islenmek suretiyle zarar görmüştür. Olay esnasında portatif merdiven kullanılarak 7 kişi ve diğer arama kurtarma malzemesi ve personeli ile 5 kişi İtfaiye tarafından, 10 kişi de diğer görevliler yardımıyla kurtarılarak toplamda 22 kişi 112 acil servis ekiplerine teslim edilmiştir.

Olay saat 19.24 sıralarında Adana İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Aladağ İtfaiye Şubesine yaya olarak gelerek sözlü bir şekilde görevli Hasan Turan ÇAKMAK isimli personele, Kazım KOCAGÖZ isimli şahıs tarafından Aladağ Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdunda yangın olduğunu ihbar etmesi üzerine, ivedi bir şekilde 01 DMV 37 plakalı arazözde bulunan Mehmet KURT ve Hasan Turan ÇAKMAK isimli personeller ve 01 BL 980 plakalı araç ile de Aydın DOĞAN olay yerine intikal ederek bir dakika içerisinde olaya ilk müdahalede bulunmuşlardır.

“112’ye 19.20’de ihbar yapıldı”

Adana 112 komuta kontrol merkezine 29.11.2016 tarihinde saat 19:20’de “534…..13” numaralı GSM hattından yangın ihbarı yapılmış, Aladağ 1 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (A.S.H.İ.) ekibi 19.21’de görevlendirilmiş, 112 ekibi saat 19.23’te olay yerine ulaşmıştır. Olay yerine gitmek üzere 13 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulansı ve 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) daha görevlendirilmiştir. Olayla ilgili ivedi şekilde İtfaiye, İlçe Jandarma, Cankur, ilgili yönetici ve amirler bilgilendirilmiştir. Sorumlu sağlık kurumlarının yöneticileri ve görevlileri süratle görev yerlerine intikal etmişlerdir.

“Ölenlerin çocukların birinci derece yakınlarından genetik amaçlı kan örnekleri alındı”

Vefat edenlerin 1. Derece yakınlarından genetik tetkik amaçlı kan örnekleri alınmış ve adli tıp kurumuna teslim edilmiştir. Adli tıptan çıkan sonuçlara göre 30.11.2016 tarihi gecesinde vefat eden öğrencilerin cenazeleri ailelerine teslim edilmiştir. Aladağ ilçesinde 01.12.2016 tarihinde yapılan cenaze törenleri için 10 acil yardım ambulans ekibi, 1 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Ayrıca 12.12.2016 tarihine kadar Aladağ ilçe merkezi, Karahan ve Kışlak mahallerinde acil yardım ambulansı, gezici sağlık araç ve personelleri bulundurulmuştur. Hastanelere sevk edilen 24 yaralıdan 21’i tedavileri sonrasında şifa bularak taburcu edilmiş, 3 yaralının ise Kozan Devlet Hastanesinde tedavisi sürdürülmüştür.

“Yangın söndürme cihazları yurtta bulunamadı”

Bilirkişi tespitleri şöyle:

Bilirkişi Heyeti tarafından düzenlenen 10.01.2017 tarihli raporun sonuç bölümünde yer verilen tespitlere göre;

Yangın, yurt olarak kullanılan binanın zemin katında bulunan ve resepsiyon olarak kullanılan odanın duvarında yer alan sigorta kutusundaki bir elektrik arkından çıkmıştır.

Sigorta kutusunda çıkan yangın hemen altında bulunan kanepeye sıçraması ile büyümüş ve daha sonra tüm binayı sarmıştır.

Yangının çıkmasında en büyük etken elektrik sisteminde gerekli periyodik bakımın yapılmaması, aşırı akım çekilmesidir.

“Binada yangın algılama sistemi bulunmadığından zamanında fark edilmedi”

Binada yangın algılama sistemi bulunmadığından yangın zamanında fark edilememiştir.

Yangın söndürme cihazları yurtta bulunmamıştır.

“Yangın merdivenine açılan kapı mevzuata uygun değil”

Yangın ile ilgili acil durum tatbikatı yapılmadığından öğrencilerin yangın anında yangın merdivenine ulaşmaları zorlaşmıştır.

Elektrikler kesildiğinde yangından kaçış yolunu belirten ışıklı ikaz levhaları bulunmadığından öğrencilerin yangın çıkış yollarını görmeleri ve çıkışa ulaşmaları zorlaşmıştır.

Ölüm olaylarının meydana geldiği 2. kat, binanın tapu kaydında bulunmamaktadır. Tapuda 2 katlı bina olduğu belirtilmesine rağmen yapılan keşifte binanın bodrum 1 + zemin + 1. kat + 2. kat şeklinde olduğu görülmüştür. Tapuda görünmeyen 2. kat inşaat kurallarına göre inşa edilmemiştir. Özellikle çatısında bulunan ahşap malzemeler yangının büyümesine sebep olmuştur.

Yangın merdivenine açılan yangın kapıları mevzuata uygun değildir. 1. kattaki kapının kolu kilitli şekilde olup, öğrencilerin yangın merdivenini kullanmasını engellemiştir.

Bu hususlar göz önüne alındığında;

Özellikle ölüm olaylarının meydana geldiği üst katın teknik ve inşaat açısından uygun inşa edilmemesi, yangın çıkış kapılarının mevzuata aykırı olması nedeniyle bina sahiplerinin kusurlu olduğu,

Yangın söndürme tüplerinin bulundurulmaması, acil durum planının ve yangın tatbikatının yapılmaması, elektrik tesisatının periyodik bakımlarının yapılmaması ve mevzuata uygun hale getirilmemesi hususlarında yurt yöneticilerinin kusurlu olduğu,

Binanın elektrik tesisatının ve yangından korunma sisteminin uygun olmamasına rağmen gerekli denetimi yapmayan veya etkili denetimde bulunmayan,

Raporda yer alan kusurlara rağmen yurda kullanma iznini veren, kullanım esnasında etkili ve yeterli denetim ile olumsuzlukları sonlandırmayan ilgili idarenin yetkililerinin kusurlu olduğu, Mütalaa edilmiştir.

Aynı bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen 01.02.2017 tarihli ek raporda ise;

Yangın söndürme tüplerinin bulundurulmaması, yangın ile acil durum planlarının ve tatbikatlarının yapılmaması, acil aydınlatma, bina içi alarm ve anons sistemlerinin tesis edilmemiş olması, elektrik tesisatının periyodik test ve bakımlarının yapılmaması, mevzuata uygun hale getirilmemesi hususlarında yurt müdürü Cuma Ali GENÇ’in asli kusurlu olduğu,

Ölüm olaylarının meydana geldiği üst katın teknik ve inşaat açısından uygun inşa edilmemesi, yangın çıkış kapılarının mevzuata aykırı olması nedeniyle bina sahiplerinin tali kusurlu olduğu,

Dava dosyasında mevzuata uygun olmayan özellikle en üst kat ve yangın kaçış kapılarını yaptıran kişi veya kişiler ile ilgili bilgi yer almamakla birlikte binanın derneğe ait olduğu göz önüne alındığında sorumluluk açısından Dernek Başkanı İsmail Uğur, Üyeler Ramazan Keleş, Mustafa Öztaş, Mahir Kılıç ve Ramazan Dede’nin tali kusurlu olduğu,

Yangın esnasında özellikle en üst katta öğrencileri kaçış yollarına yönlendirecek eğitmen veya yurt görevlisi bulunmaması, dava dosyasında bulunan belgelere göre resmi olarak sadece yurt müdürünün görevli olması, gayrı resmi gönüllü olarak eğitimi yetersiz belletmenlerin yurtta bulunması, yurda personel alım yetkisinin de bağlı olduğu Dernek Yönetim Kuruluna ait olması dikkate alındığında yurtta yeterli eğitim ve donanıma sahip personel istihdam etmeyen Dernek Başkanı İsmail Uğur, üyeler Ramazan Keleş, Mustafa Öztaş, Mahir Kılıç ve Ramazan Dede’nin ayrıca tali kusurlu olduğu,

Aladağ Kaymakamlığınca görevlendirilen Ramazan Arı ve Bayram Aydın tarafından 25-27.05.2015 tarihlerinde, Davut GÖKÇELİ ve Cihan ÜNAL tarafından 26.05.2016 tarihinde yapılan denetimlerde yurt binasında yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığı belirtilmiş olup, dava dosyasında yer alan bu iki denetimde de binanın elektrik tesisatının ve yangından korunma sisteminin uygun olmamasına rağmen gerekli denetimi yapmayan veya etkili denetimde bulunmayan Ramazan Arı, Bayram Aydın, Davut GÖKÇELİ ve Cihan ÜNAL’ın tali kusurlu olduğu,

Raporda yer alan kusurlara rağmen yurda kullanma iznini veren, kullanım esnasında etkili ve yeterli denetim ile olumsuzlukları sonlandırmayan Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin de tali kusurlu olduğuna yer verildi.