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TBMM ajandasında Celal Bayar fotoğrafının altına yanlış kişinin adı yazıldı!

Meclis ajandasında TBMM Başkanlarına yer verilen bölümde önemli bir hata yapıldı

13 Ocak 2016 13:47

TBMM Başkanlığı’nın 2016 yılı ajandası önemli bir hatayla bastırılıp dağıtıldı. Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın fotoğrafının altına eski Danışma Meclisi Başkanı ve Türkiye'nin ilk çalışma bakanı olan Mahmut Sadi Irmak’ın adı yazıldı.

TBMM’nin 2016 ajandasında “1920’den 2016’ya TBMM Başkanları” bölümünde Atatürk’ten, İsmail Kahraman’a tüm eski Meclis Başkanları’nın fotoğraflarına yer verildi. Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın fotoğrafının altına 1981/1983 arasında Danışma Meclisi Başkanı olarak görev yapan Mahmut Sadi Irmak’ın adı yazıldı.

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, ‘çok büyük hatanın yapıldığı ortadadır’ dediği ajandayla ilgili TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a, “Mahmut Sadi Irmak’ın yerine Celal Bayar’ın fotoğrafının basıldığının farkına varılmış mıdır?” diye sordu.

CHP’li Öz’ün Meclis Başkanı Kahraman’a yönelttiği sorular şöyle:

TBMM Başkanlığı’nca bastırılan ve dağıtılan 2016 Ajandasının ilk sayfalarında TBMM Başkanları’nın fotoğrafları yer almaktadır. Ajandanın 10. sayfasında 1981-83 yılları arasında Danışma Meclisi Başkanlığı yapmış olan Mahmut Sadi Irmak’ın isminin üstünde Celal Bayar’ın fotoğrafı basılmıştır. Çok büyük bir hatanın yapılmış olduğu ortadadır. Bu bağlamda;

- Mahmut Sadi Irmak’ın Yerine Celal Bayar’ın fotoğrafının basıldığının farkına varılmış mıdır?

- Bu hata fark edildi ise, herhangi bir düzeltme girişiminde neden bulunulmamıştır?

- Bu ajandadan kaç adet basılmıştır? Baskının TBMM başkanlığına maliyetinin tutarı ne kadardır?

- Hatalı ajandaların toplanarak düzeltilmiş halinin yeniden basılması söz konusu olacak mıdır?

- Yeniden baskı söz konusu olduğunda ortaya çıkacak olan kamu zararı kime rücu edilecektir?

 

 

 

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