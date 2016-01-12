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HDP: TBMM Ajandası'nda İslam dışındaki din ve inançlara neden yer verilmedi?

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, 'TBMM 2016 Ajandası'na ilişkin soru önergesi verdi

12 Ocak 2016 19:26

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, TBMM Başkanlığı’nca hazırlanıp bastırılan ‘TBMM 2016 Ajandası'nın “Dini Bayramlar ve Önemli Gün ve Geceler” bölümünün bulunduğu sayfada sadece İslam Dini’ne yer verilmesini Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Dora, “Ülkemizde yurttaşlarımızca yaşanan diğer din ve inançların “bayram, önemli gün ve gecelerine” neden yer verilmemiştir” dedi.

Dora, yurttaşların genelinden elde edilen vergilerle bütçesini oluşturan TBMM’nin, bu bütçeden kaynak ayırarak hazırladığı bir ajandada vatandaşların bir bölümünün din ve inançlarının dikkate alınmamasının eşitsiz, ayrımcı, ötekileştirici bir yaklaşım olup olmadığını da sordu.

Dora’nın TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesi şöyle:

TBMM Başkanlığı’nca hazırlanıp bastırılarak Milletvekillerine ve Danışmanlara takdim edilen “TBMM 2016 logolu ajanda”da dikkat çeken bir hususa ilişkin bu soru önergesini hazırlamak lüzum etmiştir.

Söz konusu Ajandanın “Dini Bayramlar ve Önemli Gün ve Geceler” bölümünün bulunduğu sayfada, “2016 Dini Bayramlar ve Önemli Gün ve Geceler” başlığı altında, “Mevlid Kandili, Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Ramazan Ayı Başlangıcı, Kadir Gecesi, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı,  1 Muharrem Hicri Yılbaşı, 10 Muharrem Aşure Günü” biçiminde, ilgili günlerin tarihlerini gösterir bir bölüm bulunmaktadır.

Söz konusu başlık ve altında bulunan dini bayram, önemli gün ve geceler incelendiğinde, sadece “İslam Dini”nin bayram, önemli gün ve gecelerinin zikredildiği görülmektedir.

. Söz konusu bölüm başlığının “Dini Bayramlar ve Önemli Gün ve Geceler” biçiminde yazılmış olmasına karşın, başlığın altında yer alan kısımda, ülkemizde yurttaşlarımızca yaşanan diğer din ve inançların “bayram, önemli gün ve gecelerine” neden yer verilmemiştir?

. İlgili bölümde belirtilen bayram, önemli gün ve geceler “sadece bir dine” referansla yazılmış iken, bölüm başlığında bu durum neden belirtilmemiştir?

. “Dini” kavramı, yurttaşlarımızca inanılan diğer din ve inançları kapsamamakta mıdır? “Dini” kavramı sadece bir din ve inanca mı atıfta bulunmaktadır? TBMM Başkanlığı “Dini” kavramını nasıl tanımlamaktadır?

. Anayasa’nın 10’uncu Maddesi, herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle kanun karşısında ayrım gözetilmeksizin eşit olmasını ve idare makamları ve kamu hizmetleriyle ilgili her türlü işlemde devlet organlarının tüm vatandaşlara karşı bu ilkeler uyarınca eşit muamelesini gerektirir. Bu bağlamda söz konusu ajandanın ilgili bölümü yazılırken, Anayasa dikkate alınmamış mıdır?

. Düşünce, vicdan, din veya inanç özgürlüğü uluslararası insan hakları hukukunun koruduğu temel özgürlüklerden biridir. Uluslararası ve bölgesel birçok bağlayıcı sözleşme bu hakkı güvence altına alır. Ayrıca Uluslararası sözleşmelerin iç hukuktaki yerini belirleyen Anayasa’nın 90’ıncı Maddesine göre de; Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ulusal mevzuatın üstündedir. Bu bağlamda, söz konusu ajandanın ilgili bölümü hazırlanırken uluslararası hukuk dikkate alınmamış mıdır?

. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının genelinden elde edilen vergilerle bütçesini oluşturan TBMM’nin, bu bütçeden kaynak ayırarak hazırladığı bir ajandada yurttaşlarımızın bir bölümünün din ve inançlarının dikkate alınmaması, bu inançların bayram, önemli gün ve gecelerine yer verilmemesinin yasal dayanağı nedir? Bu yaklaşım eşitsiz, ayrımcı, ötekileştirici bir yaklaşım değil midir?

. TBMM adına basımı ve dağıtımı yapılan ajandada ülkemiz yurttaşlarınca yaşanmakta olan diğer din ve inançların önemli gün ve geceleri ile bayramlarına yer verilmemiş olması hususu başkanlığınızın bilgisi ve onayı dahilinde mi gerçekleşmiştir? Söz konusu ajandada yapılan ayrımcılığı gidermek bakımından başkanlığınızca bir çalışma yürütülecek midir? Bu çalışmanın muhtevası ne olacaktır?

 

 

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