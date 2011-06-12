-TBMM 4 PARTİDEN OLUŞACAK ANKARA (A. A) - 12.06.2011 - Milletvekili genel seçiminde, açılan sandıkların yüzde 25.2'sine göre, yüzde 50.7 oy oranıyla AK Parti ilk sırada yer alıyor. CHP yüzde 24.2, MHP ise yüzde 13.3 oy alıyor. Toplam 199 bin 357 sandıktan 50 bin 248'i açıldı. Kullanılan 9 milyon 827 bin 591 oydan, 9 milyon 614 bin 82 oy geçerli sayıldı. Buna göre, AK Parti yüzde 50.7 ile 324, CHP yüzde 24.2 ile 137, MHP yüzde 13.3 ile 60 milletvekili çıkarıyor. 29 bağımsız milletvekili de Meclise girmeye hak kazanıyor. Bağımsız milletvekili adaylarının büyük çoğunluğunun BDP destekli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, TBMM; AK Parti, CHP, MHP ve BDP'den oluşacak. Barajı aşamayan partilerden Saadet Partisi dışında kalanların oy oranı ise yüzde 1'in altında kalıyor. Oy sayımı devam ediyor.