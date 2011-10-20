-TBMM "terörü" kapalı oturumda görüşüyor TBMM (A.A) - 20.10.2011 - TBMM Genel Kurulunda terör konusunda genel görüşme açılması için verilen önergelerin kapalı oturumda ele alınmasından önce tartışmalar yaşandı. Genel Kurulda Sayıştay'ın, TBMM'nin 2010 yılı dış denetim raporuna ilişkin Başkanlık Divanı tezkeresi okundu. Ardından tüm siyasi partilerin ''son günlerde meydana gelen terör olayları konulu'' genel görüşme açılması istemini içeren önergeleri ve gerekçeleri okundu. Daha sonra kabul edilen Danışma Kurulu kararıyla, genel görüşmeye ilişkin önergelerin birleştirilerek öngörüşmenin bugün yapılması ve çalışmaların görüşmelerin bitimine kadar sürdürülmesi kararı alındı. Genel görüşme açılmasının kabul edilmesi halinde görüşmelerin 26 Ekim Çarşamba günü, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkındaki verilen Gensorunun gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmenin de 25 Ekim Salı günü yapılması ve bu görüşmelerin bitimine kadar Genel Kurulun çalışması kararı da alındı. Kararın oylanıp kabul edilmesinin ardından Başkanvekili Mumcu, öngörüşmenin kapalı oturumda yapılmasına ilişkin önergeyi okumadan önce MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural yerinden kalkarak, ''Büyük bir acı içindeyiz. Ancak bu konuda milletten saklayacağımız sözümüz yok. Bu görüşmeler milletin huzurunda açık yapılmalıdır'' dedi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de ''Türkiye en önemli sorunun tartışırken Başbakan nerede? Başbakan bilgi vermeli. Meclisi ciddiye almalı'' diye konuştu. İnce, şunları söyledi: ''Hükümet burada bize kapalı oturumda yeni bilgiler verecekse, yeni önlemler, yeni istihbaratlar söyleyecekse kapalı oturum olsun ama milletimiz yasak savma işlerinden, özelikle güvenlik zirveleri, kapalı oturumlar, 'kanı yerde kalmayacak' bu tür söylemleri duymak istemiyor. Eğer burada konuşulanlar özel temsilci aracılığıyla Oslo'dan Kandil'e ulaştırılacaksa, bunu milletimiz de bilsin neden 10 yıl bekleyelim? Eğer İsrail bir askeri için bin Filistinliyi serbest bırakılıyorsa, ona askeri üniforma gönderiyorsa, bu memleketin 25 tane gariban çocuğunu, köylü çocuğunu al bayraklarla toprağa gömerken parlamento, burada olmalıdır, Başbakan burada olmalıdır. Herkes bilmeli ki CHP Beşir Atalay'ı o kürsüden konuşturmayacak.'' AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ise bugünkü öngörüşmenin kapalı yapılması konusunda genel bir mutabakat olduğunu, hatta Muharrem İnce'nin dün burada yaptığı konuşmada bu oturumun kapalı yapılması talebini Genel Kurula ilettiğini ifade etti. Bu konunun önemli olduğunu ve bu konuda bir çok siyasi partinin önerisinin bulunabileceğini belirten Canikli, ''Açık olarak her şey tartışılsın, kaygı duyulmadan. Açık yapıldığı zaman tüm dünya izleyecek. Siyasi partilerin de önerileri olacak, rahatlıkla bu önerilerini gündeme getirmelerinin tesis edilmesi amacıyla biz bunu istiyoruz. Yoksa milletten gizleyecek bir şey söz konusu değildir'' dedi.