-TBMM "terörü" kapalı oturumda görüştü TBMM (A.A) - 20.10.2011 - TBMM Genel Kurulunda yapılan kapalı oturumda, AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin ''terör'' konusundaki genel görüşme önergesi kabul edildi. Genel görüşmenin, 26 Ekim Çarşamba günü yapılması bugün TBMM Genel Kurulunda kararlaştırıldı. Genel Kurul, Çarşamba günü görüşmenin bitimine kadar çalışacak. Terör konulu genel görüşmenin ön görüşmesinin yapıldığı kapalı oturum yaklaşık 4 saat sürdü. TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, önergenin kabul edilmesinin ardından birleşimi, 25 Ekim Salı saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.