-TBMM "emekli milletvekili maaşı"nı görüşecek TBMM (A.A) - 08.01.2012 - Meclis, yoğun gündemle çalışacağı yeni bir haftaya giriyor. TBMM Genel Kurulunda, görüşmeleri yarım kalan TOKİ ve TMSF'yi, kamuda ''eşit işe eşit ücret'' ile ilgili KHK kapsamından çıkaran yasa teklifine devam edilecek. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in teklifi, 10 Ocak Salı ve 11 Ocak Çarşamba günü görüşülecek. Teklifin görüşmeleri, 2. maddeden sürecek. Bu teklifin yasalaşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir kez daha görüşülmek üzere Meclise iade ettiği ve emekli milletvekillerinin aylıklarına ilişkin düzenlemeyi ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Gül'ün gerekçeleri doğrultusunda değişikliğe uğrayan düzenlemeyle, milletvekili emekli aylıkları, yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı emekli aylığı ödeneğinin yüzde 45'i oranında belirlenecek. Ayrıca, yasayla, milletvekilliği sona erenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayanların emekli olduktan sonra 4 yıl süreyle primlerinin TBMM tarafından ödenmesi imkanı, geçmiş dönemleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Genel Kurul, 10 Ocak Salı günü 15.00-20.00, 11 Ocak Çarşamba ve 12 Ocak Perşembe günleri ise 13.00-20.00 saatleri arasında çalışacak. TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yarın toplanarak yeni anayasa konusundaki çalışmalarını sürdürecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, tutuklu ve hükümlülerin ağır hasta yakınlarıyla görüşmesini düzenleyen teklifi yarın ele alacak. Adalet Komisyonu, 11 Ocak Çarşamba günü yapacağı toplantıda, ''Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı'' ile AK Parti ve CHP'li milletvekillerinin, tutuklu ve hükümlülerin ağır hasta yakınlarıyla görüşmesi konusunda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda değişiklik yapan teklifini görüşecek. Komisyonda ayrıca, 12 Ocak Perşembe günü, Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak. Komisyon, tasarının görüşmeleri tamamlanmaması durumunda 13 Ocak Cuma günü de toplanacak. Anayasa Komisyonu ise Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısını 12 Ocak Perşembe günü ele alacak.