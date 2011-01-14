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Politika

TBMM 25 OCAK'A KADAR TATİLDE TBMM (A.A)

14 Ocak 2011 10:53

-TBMM 25 OCAK'A KADAR TATİLDE TBMM (A.A) - 14.01.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Arjantin ve KKTC arasında imzalanan bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını öngören 3 yasa tasarısı kabul edildi. TBMM 25 Ocak Salı gününe kadar çalışmalarına ara verdi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile bu kanunun yürürlüğü ve uygulanmasına ilişkin tasarının yasalaşması dolayısıyla Genel Kurulda teşekkür konuşması yaptı. Meclis'in bu hafta yaptığı mesai ile 2701 maddelik yasaların kanunlaştırıldığını belirten Ergin, emeği geçenlere teşekkür etti. Ergin, şunları kaydetti: ''Türk Ticaret hukukundaki en kapsamlı yasa olan Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunun tasarılarının yasalaşması son derece anlamlıdır. Bu süreç 23. Dönem Parlamento açısından, her birimizin açısından anlam ifade eder. Tarihe not düşeceğimiz çok önemli bir zaman dilimidir.  Türk Ticaret Yasamız 1999 yılından bu yana uzun yolculuk yapmış, yolculuğun başlangıcında benim de hocam olan Prof. Dr. Hikmet Sami Türk düğmeye basmış ve o komisyonun başlattığı çalışma bugüne kadar ulaşmıştır. Bu süreç içerisinde çok kapsamlı çalışmalar yapılmış, 69 komisyon üyesi çalışmış, Prof. Dr. Ünal Tekinalp'in başkanlığında uzunca mesailer sarf edilmiştir. Her biri en az 4 saat süren 671 toplantı yapılmıştır. Bunların alt komisyon toplantıları bu sayının içine dahil değildir. Bu yasanın muhataplarıyla birebir görüşmeler yapılmış, 108 ayrı yerden görüş alınmıştır. Çok geniş bir çalışmanın ürünü olarak bugün yasalaşan tasarının hazırlanmasında çok emek sarf edilmiştir.'' TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu da ''Divan olarak böyle bir uzlaşı sağlandığı için Genel Kurula teşekkür ederiz'' dedi. Genel Kurulda, daha sonra Türkiye ile Arjantin Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Kanun Tasarısı, Türkiye ile Arjantin Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Kanun Tasarısı,  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmaya Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı da kabul edildi.  TBMM Başkanvekili Mumcu, 25 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

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