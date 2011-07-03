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Politika

TBMM 25. başkanını seçecek

12 Haziran'da yapılan milletvekili seçiminin ardından oluşan 24. Dönem parlamentosu yarın TBMM'nin yeni başkanını seçecek.

03 Temmuz 2011 03:00

T24 - 12 Haziran'da yapılan milletvekili seçiminin ardından oluşan 24. Dönem parlamentosu yarın TBMM'nin yeni başkanını seçecek. Yeni TBMM Başkanı bu görevi üstlenen 25. kişi olacak. 



TBMM Genen Kurul, yarın saat 14.00'de yeni TBMM Başkanı'nı seçmek üzere toplanacak. Milletvekilleri TBMM Başkan adayları AKP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, MHP Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve AKP Ankara Milletvekili Zelkif Kazdal için oy kullanacak. 



Anayasa hükümlerine göre, TBMM Başkanı seçilebilmek için, yapılacak oylamaların ilk ikisinde adaylardan birinin üye tamsayısının üçte iki (367) çoğunluğunun oyunu alması gerekiyor. Bu çoğunluk sağlanamazsa yapılacak üçüncü turda seçilebilmek için üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada da gerekli çoğunluk sağlanamazsa, bu turda en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday TBMM Başkanı seçilmiş olacak. 



Meclis başkanları


TBMM Başkanlığını bugüne kadar 24 kişi üstlendi. 


TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan M. Abdülhalik Renda oldu. 1935 yılında ilk kez başkan seçilen Renda, 1946 yılına kadar kesintisiz olarak yeniden seçilerek 11 yıl görev yaptı. En kısa süre görev yapan TBMM Başkanı ise 2 ay 1 haftalık görevi ile İsmet Sezgin oldu.     


En fazla TBMM Başkanı çıkartan il ise İstanbul oldu. Cumhuriyet tarihi boyunca seçim çevresi İstanbul olan 5 parlamenter TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.     


TBMM Başkanları, seçim çevreleri ve görev süreleri şöyle:          


Mustafa Kemal ATATÜRK 24.04.1920-29.10.1923     
Ali Fethi OKYAR   01.11.1923-22.11.1924     
Kazım ÖZALP   26.11.1924-01.03.1935     
M.Abdülhalik RENDA   01.03.1935-05.08.1946     
Kazım KARABEKİR    05.08.1946-26.01.1948     
Ali Fuat CEBESOY  30.01.1948-01.11.1948     
M.Şükrü SARACOĞLU    01.11.1948-22.05.1950     
Refik KORALTAN   22.05.1950-27.05.1960     
Fuat SİRMEN    01.11.1961-10.10.1965     
Ferruh BOZBEYLİ   22.10.1965-01.11.1970     
Sabit Osman AVCI   26.11.1970-14.10.1973     
Kemal GÜVEN   18.12.1973-05.06.1977     
Cahit KARAKAŞ   17.11.1977-12.09.1980     
Necmettin KARADUMAN   04.12.1983-29.11.1987     
Yıldırım AKBULUT   24.12.1987-09.11.1989  .  20.05.1999-30.09.2000     
İsmet Kaya ERDEM   21.11.1989-20.10.1991     
Hüsamettin CİNDORUK  16.11.1991-01.10.1995     
İsmet SEZGİN      17.10.1995-24.12.1995     
Mustafa KALEMLİ    18.01.1996-30.09.1997     
Hikmet ÇETİN   16.10.1997-18.05.1999     
Ömer İZGİ     18.10.2000-14.11.2002           
Bülent ARINÇ  19.11.2002-22.07.2007
Köksal TOPTAN   09.08.2007-09.08.2009
Mehmet Ali ŞAHİN  09.08.2009-28.06.2011



TBMM'de bu hafta


Meclis, yarın yeni TBMM Başkanını seçecek.  TBMM'nin 24. Dönem birinci yasama yılının en önemli faaliyeti olan TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı için süreç işliyor.  Geçen hafta yapılan yemin töreni ile çalışmalarına başlayan Meclis, bu hafta yeni TBMM Başkanı'nı seçecek. Başkan adaylığı için başvurular dün sona erdi. TBMM Başkanlığı için AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, MHP Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve AK Parti Ankara Milletvekili Zelkif Kazdal aday oldu.  


TBMM Genel Kurulu, yarın saat 14.00'te toplanarak Meclis Başkanı seçimi tamamlanıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek. Genel Kurul öncesinde bazı siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.  


TBMM Başkanı seçilebilmek için, yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte ikisinin (367), üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğun (276) oyunun alınması gerekiyor. Üçüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa, bu turda en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan seçilmiş olacak. 



Başkanlık divanı oluşacak


Meclis Başkanı seçiminden sonra Başkanlık Divanı oluşacak. Bunun için siyasi partiler, temsilleri oranında Başkanlık Divanı üyesi belirleyerek, başkanlığa sunacak. Partilerin belirlediği bu adaylar, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacak.


TBMM İçtüzüğü'ne göre, Başkanlık Divanı 1 başkan, 4 başkanvekili, 7 katip üye ve 3 idare amirinden oluşuyor. Ancak Danışma Kurulunun teklifi üzerine katip üye ve idare amirlerinin sayısı artırılabiliyor. 23. Dönem'de divanda 17 üye görev alıyordu. Bu dönem de Divanın aynı sayıda üyeden oluşmasına karar verilirse AKP'ye 10, CHP'ye 4, MHP'ye 2, BDP'ye ise 1 üyelik düşecek.  Divan 16 kişiden oluşursa; AKP 10, CHP 4, MHP ve BDP birer üyeyle; 18 kişiden oluşursa AKP 11, CHP 4, MHP 2, BDP ise 1 üyeyle temsil edilecek. 



61. Hükümet


TBMM Başkanı seçimi ve Başkanlık Divanı'nın oluşmasının ardından 61. Hükümet'in kuruluş ve güvenoyuna ilişkin süreç işleyecek. 


Bakanlar Kurulunun belli olmasının ardından Hükümet programı TBMM Genel Kurulunda okunacak. Program okunduktan 2 tam gün geçtikten sonra görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmelerin bitiminden 1 tam gün sonra ise güvenoylaması yapılacak. 


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