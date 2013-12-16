TBMM, 17 gün tatil yapacak

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

TBMM, bütçe görüşmeleri ardından fiilen 17 gün tatil yapacak. Parti gruplarının, 7 Ocak’a kadar tatil yapılması konusunda uzlaşma sağladıkları öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, AKP, CHP, MHP ve BDP gruplarının vardığı uzlaşma uyarınca, bütçe görüşmeleri ardından, yarım kalan Tamgün Kanunu Tasarısı 19 veya 20 Aralık günleri Genel Kurul’da görüşülerek karara bağlanacak.

Muhalefetin karşı çıktığı görüşmeleri yarım kalan Tamgün Tasarısı’nın bir günde Genel Kurul’dan geçirileceğini hesaplayan AKP Grubu, diğer partilerin olumlu yaklaşımı sonucu 21 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında Meclis çalışmalarına ara verilmesini planladı.

Buna göre, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 20 Aralık Cuma günü bitirilmesinin ardından, görüşmeleri yarım kalan Tamgün Tasarısı’nın bitimine kadar çalışmalara devam edilecek. Tamgün Tasarısı’nın Genel Kurul’da aynı gün kabul edilmesi halinde 21 Aralık, bir gün uzaması halinde ise 22 Aralık’tan itibaren TBMM tatile girecek. Meclis Genel Kurulu, tatil sonrası 7 Ocak 2014 tarihinde çalışmalarına devam edecek.

Tatil programının bozulmaması için TBMM Genel Kurulu’nun önümüzdeki hafta “aç-kapa” yapması bekleniyor.