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Politika

TBMM 15 Temmuz Raporu matbaada; CHP'nin muhalefet şerhi rapora eklenmedi

Rapora CHP'den habersiz olarak “CHP’nin, FETÖ ile amaç birliği içinde olduğu"na ilişkin bir bölüm eklenmişti

03 Ekim 2017 00:58

Hülya Karabağlı

TBMM Başkanlığı’na sunulmadan önce “CHP’nin, FETÖ ile amaç birliği içinde olduğu ve FETÖ’yü cesaretlendirdiği” yönünde bir bölümün eklenmesi tartışma yaratan 15 Temmuz Darbe Komisyonu Raporu’nun matbaada baskıda olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, CHP’nin habersizce  eklenen bölümlere karşı hazırladığı 71 sayfalık ek muhalefet şerhinin raporda yer almıyor.

CHP’nin ek raporunda Komisyon Başkanı AKP’li Reşat Petek’in FETÖ ile ilişkileri konusunda bilgilere yer verilmişti.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporunun iki cilt olarak basıldığı belirtiliyor. AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın önerisinin dikkate alınarak  helikopter kazasında hayatını kaybeden  BBP eski  Genel Başkanı  Muhsin Yazıcoğlu’nun da rapora girdiği kaydedildi.
Ne olmuştu?
TBMM Darbe Komisyonu Başkanı AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek’in Meclis Başkanlığı’na sunduğu rapora, ‘CHP’nin, FETÖ ile amaç birliği içinde olduğu ve FETÖ’yü cesaretlendirdiği’ yönünde değerlendirmelerin eklenmesi tartışma yaratmıştı.  Reşat Petek’in son şeklini verip dün Meclis Başkanlığı’na ilettiği raporun “siyaset” başlıklı bölümünde şöyle denilmişti:
“Her ne kadar 15 Temmuz Darbe Girişiminin hemen akabinde CHP, FETÖ’yle mücadele bağlamında bazı olumlu, uzlaşmacı ve işbirliğine açık mesajlar vermiş olsa da, ilerleyen süreçte bu tavrı değişim göstermiştir. Ayrıca, ana muhalefet Partisinin FETÖ’ye ilişkin tavrının darbe öncesinde de çelişkili olduğunu hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Şöyle ki; yukarıda anlatılan süreçler yaşanırken, ana muhalefet partisinin (CHP) FETÖ’nün siyasi emellerine hizmet eden tutum ve davranışları, 15 Temmuz darbesine giden süreçte FETÖ/PDY terör örgütünü cesaretlendirici bir nitelik taşımıştır. Ana muhalefet partisi liderinin, FETÖ’nün bir terör ve suç örgütü olduğu ortaya çıktığı 17/25 Aralık 2013 darbe girişiminden sonra bu örgütle sıkı bir amaç birliği içine girdiği gözlemlenmiştir.
CHP 71 sayfalık ek rapor sunmuştu
 Bu gelişmenin ardından CHP'li üyeler, komisyon raporuna eklenen bölümlerle ilgili itirazlarını iletmek üzere TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüşmüş ve basına ek şerhin rapora ekleneceği sözü aldıklarını açıklamıştı. 

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