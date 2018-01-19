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Politika

TBMM 10 gün çalıştı; HDP'nin yer almadığı ortak öneriyle Meclis yeniden tatile girdi

TBMM Genel Kurulu böylelikle 9 Ocak'ta başladığı mesaisine 10 gün sonra yeniden ara verdi

19 Ocak 2018 00:14

Hülya Karabağlı

TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunda, AKP, CHP ve MHP gruplarının verdiği öneriyle 23-25 Ocak tarihlerinde Meclis çalışmalarına ara verildi. Oylanarak kabul edilen öneriye göre; Meclis Genel Kurulu, önümüzdeki hafta çalışmayacak. Bir sonraki Genel Kurul toplantısı 30 Ocak 2018 Salı günü gerçekleştirilecek. 

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, üç partinin ortak önerisi üzerine konuşma yapan olmadı. Öneri, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın ortak imzasıyla verildi. HDP, öneride yer almadı.

TBMM’nin 30 Ocak’ta toplanmak üzere aldığı karar sürpriz oldu. Genel Kurul, 22 Aralık 2017 tarihinden 9 Ocak 2018’e kadar mola vermişti. Alınan kararla birlikte Genel Kurul, 10 gün sonra yeniden ara verdi. "İktidarın Meclis’i çalıştırmadığı" yönünde eleştirilerde bulunan CHP de bu kez önergeye destek verdi.

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