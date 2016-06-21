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Politika

TBMM 1 Temmuz'da tatile girmeyecek

TBMM Genel Kurulu, 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek

21 Haziran 2016 22:02

AKP'nin, TBMM'nin çalışma günü, saati ve gündemine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile bazı uluslararası anlaşmalar gündemin ön sıralarına alındı.

haberler.com'un haberine göre, Genel Kurul bugün, yarın ve perşembe günü Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile bazı uluslararası anlaşmaların bitimine kadar çalışacak. Çalışmalar bitirilemezse, Genel Kurul 24 Haziran Cuma günü de toplanacak.

Genel Kurul, haftaya, normal çalışma günlerinin dışında 27 Haziran Pazartesi ve 1 Temmuz Cuma günleri de tasarı ve teklifler için mesai yapacak.

Alınan karar gereğince, Genel Kurul, 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek.

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