TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

T24 - TBMM son gün 15 saatlik çalışmasının ardından, 1 Ekim 2010'a kadar tatile girdi. Çalışmalarını 22 gün uzatan TBMM, hükümetin, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü 'Sınırlara özel birlikler' kurulmasına ilişkin yasal düzenleme getirmesi halinde olağanüstü toplanabilecek.



Genel Kurul çalışmalarını sabah saatlerine kadar sürdüren Meclis, öncelikle, görüşmesi yarım kalan, ağırlıklı olarak vergi konusu ile birçok konuda düzenlemeler içeren 'torba tasarıyı' kabul etti.



Düzenlemeye göre, gelir vergisi dilimleri ve uygulanacak vergi oranları, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenlenerek, ücretlilerin daha geç yüzde 35'lik dilime geçmesi sağlanıyor. Buna göre, yüzde 27'lik dilimin üst sınırı 50 bin TL'den 76 bin 200 TL'ye çıkarılacak. Böylece üst gelir grubundaki ücretlilerin yıllık vergi yükü 2 bin TL civarında azalacak. Tasarının yasalaşması ardından, bir uluslararası anlaşma ile iki uluslararası konferansın sonuç belgelerinin onaylanmasına ilişkin tasarılar; Türkiye ile Suriye arasında elektrik, petrol, gaz ve maden kaynakları alanlarında işbirliği protokolüne ilişkin kanun tasarısı kabul edildi.



Meclis, bu yasama yılının son çalışma gününde, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini de yasalaştırdı. Kanuna göre, minibüs ve dolmuşlarda fazla yolcu taşıma cezası yolcu başına 60 TL ceza yerine, sadece taşıt aracına 50 TL olarak uygulanacak.





Bir dönem böyle geçti



Anayasa paketinin 8. maddesinin oylanması sırasında çekilen bu kare, partide kriz yaratmış, AKP'li Faruk Koca'nın fireci vekilleri fişlediği iddia edilmişti. İddiaları reddeden Koca daha sonra adı geçen vekillerden özür dilemişti.

