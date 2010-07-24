T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

TBMM son gün 15 saatlik çalışmasının ardından, 1 Ekim 2010'a kadar tatile girdi.

24 Temmuz 2010 03:00

T24 - TBMM son gün 15 saatlik çalışmasının ardından, 1 Ekim 2010'a kadar tatile girdi. Çalışmalarını 22 gün uzatan TBMM, hükümetin, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü 'Sınırlara özel birlikler' kurulmasına ilişkin yasal düzenleme getirmesi halinde olağanüstü toplanabilecek.

Genel Kurul çalışmalarını sabah saatlerine kadar sürdüren Meclis, öncelikle, görüşmesi yarım kalan, ağırlıklı olarak vergi konusu ile birçok konuda düzenlemeler içeren 'torba tasarıyı' kabul etti.

Düzenlemeye göre, gelir vergisi dilimleri ve uygulanacak vergi oranları, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenlenerek, ücretlilerin daha geç yüzde 35'lik dilime geçmesi sağlanıyor. Buna göre, yüzde 27'lik dilimin üst sınırı 50 bin TL'den 76 bin 200 TL'ye çıkarılacak. Böylece üst gelir grubundaki ücretlilerin yıllık vergi yükü 2 bin TL civarında azalacak. Tasarının yasalaşması ardından, bir uluslararası anlaşma ile iki uluslararası konferansın sonuç belgelerinin onaylanmasına ilişkin tasarılar; Türkiye ile Suriye arasında elektrik, petrol, gaz ve maden kaynakları alanlarında işbirliği protokolüne ilişkin kanun tasarısı kabul edildi.

Meclis, bu yasama yılının son çalışma gününde, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini de yasalaştırdı. Kanuna göre, minibüs ve dolmuşlarda fazla yolcu taşıma cezası yolcu başına 60 TL ceza yerine, sadece taşıt aracına 50 TL olarak uygulanacak.


Bir dönem böyle geçti

Anayasa paketinin 8. maddesinin oylanması sırasında çekilen bu kare, partide kriz yaratmış, AKP'li Faruk Koca'nın fireci vekilleri fişlediği iddia edilmişti. İddiaları reddeden Koca daha sonra adı geçen vekillerden özür dilemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24