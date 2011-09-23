-TBMM, 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak TBMM (A.A) - 23.09.2011 - TBMM, 1 Ekim Cumartesi günü yeni yasama yılına başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 24. Dönem ikinci yasama yılının başlaması dolayısıyla 1 Ekimde, saat 15.00'de özel gündemle toplanacak. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, sunuş konuşmasını yapacak, daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genel Kurula hitap edecek. Özel oturumdan önce Çiçek, Meclis bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törene katılacak ve anıta çelenk koyacak. Yeni yasama yılının başlaması nedeniyle her yıl Meclis Başkanı tarafından verilen resepsiyon, bu yıl gerçekleştirilmeyecek. TBMM Başkanı Çiçek, son günlerde artan terör olaylarındaki şehitler nedeniyle resepsiyon verilmemesi talimatı vermişti.