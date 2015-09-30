TBMM 1 Ekim'de açılıyor, peki ya HDP ve CHP Erdoğan'ın konuşmasına ne tepki gösterecek?

1 Kasım'da yapılacak genel seçimlerle kadrosu büyük ölçüde yenilenecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim'de açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul'da açış konuşmasını yapacak ancak TBMM’nin geleneksel resepsiyonu bu yıl düzenlenmeyecek. HDP'li milletvekillerinin Erdoğan’ın konuşmasına yönelik tutumu, toplantıyla belirleyecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yurt dışında olması sbebiyle katılmayacağı Genel Kurul'da, CHP’li milletvekillerinden ise bireysel çıkışlar bekleniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu’nda yapacağı yeni yasama yılı açış konuşmasında siyasi partilerin izleyecekleri tutum netleşiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Ekim günü Fransa’nın Lyon kentinde günü birlik ziyaret gerçekleştirecek. Bu nedenle Genel Kurul’da olmayacak. CHP grup olarak Erdoğan’ın konuşmasını protesto etmeyecek, ancak milletvekillerinden hükümeti kurma görevi verilmemesinden dolayı bireysel tepkilerini koyması bekleniyor.

AKP’nin müzakere masasını devirmesinden sonra başlayan silahlı çatışma sürecinde gözlerin çevrildiği HDP de karar aşamasında. HDP, 1 Ekim günü Genel Kurul saati öncesinde milletvekilleriyle durum değerlendirme toplantısı yapacak. Toplantıda, Erdoğan’ın konuşmasında izlenecek tutum belirlenecek. Kulislerde, HDP’lilerin Erdoğan’ın konuşması sırasında Genel Kurul’da olmayacağı yönünde.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Genel Kurul'da 1 Kasıma kadar girilecek tatil için oylama yapılacak. CHP, MHP ve HDP ortak hareket edip bu karara karşı çıkıp çıkmayacağı merak konusu.