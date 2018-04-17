TBM'den uyarı: İflas eden inşaat şirketi mağduru olmayın

İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Yasin Özkan inşaat şirketinden daire alıp mağdur olunmaması için açıklamalarda bulundu.

Özkan, iflas eden inşaat şirketlerine İnanlar İnşaat’ın da eklendiğine dikkat çekti ve uyardı:

“Sektörde çok büyük bir oyuncu olarak görülen ve daha önceden yapıp bitirdiği projelerle tüketiciye güven veren bir şirket bile ansızın bir sosyal medya mesajı ile iflasını isteyebiliyorsa, inşaatta neler oluyor diye durup düşünmek gerekir. Yılların birikimini ev alma hayaliyle yatırıp mağdur olmamak için iyi araştırma yapmak şarttır.”

Özkan tüketiciye şu uyarılarda bulundu:

“Öncelikle Tüketici Hukuku açısından parasını ödediğimiz dairemizin tapusunu mahkeme kararı ile alabilmenin yolunun, inşaat şirketi ile aramızdaki sözleşmenin şirketin antetli kağıdına yapılmış adi bir sözleşme değil, mutlaka noter de düzenlenmiş satış vaadi sözleşmesi olması gerektiğini belirtmekte fayda var.

“Bunun dışında kat irtifakı kurulmuş olmalıdır. Tapuda arsa tapusu değil, arsa paylarının bağımsız bölümlerin belli olduğu onaylı projesinin tapuya sunulduğu ve inşaatı mümkünse yüzde 90’lar seviyesinde bitmiş projelerden alım yapmakta fayda var.”

Av. Yasin Özkan Dava açacaklara da açılan davalarda hemen “davalıdır” şerhi konulmasını talep etmeyi tavsiye ederken, bu şekilde davanın bir kaç yıl sürse de kanolun şerh tüketiciyi koruyacağını belirtti.

Bu durumlar sağlanamadığı takdirde ise Özkan, tüketici mahkemelerinde açılan tapu tescil davalarının sadece ödenen paranın faiziyle tarafa iadesi şeklinde kararlar çıkabildiğinin altını çizdi.

“Gayrimenkulde bina arzının talepten çok çok fazla olduğu ve inşaatta balon yaşandığı pek çok inşaat şirketinin mali darboğazda olduğu uzun süredir konuşulmaktaydı” diyen Özkan, uyarılarını şöyle sürdürdü:

“Bu kadar büyük bir şirket bir anda iflas isteyebiliyorsa daha küçük sermayeli şirketlerin de benzer nakit sıkışıklıklarını yaşıyor olduğunu düşünmek için uzman olmaya gerek yok.

“Burada daire alımı yapacak vatandaşların inşaat şirketi mağduru olup yıllar sürecek maddi ve manevi yıpranmaya yol açacak süreçleri yaşamamak adına çok çok iyi araştırma yaparak alım yapmasında fayda var.”