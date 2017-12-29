TBM uyardı: Merdiven altı Forex firmalarına dikkat

İstanbul, 29 Aralık (DHA) – Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Finans Komisyonu Üyesi İslam Memiş, birikimini değerlendirmek isteyen tüketicilere Finans Piyasalarında yüksek riskli tuzak gibi işlem yapanların bulunduğunu ve bunlar yüzünden küçük birikim sahiplerinin yatırımlarının tehdit altında olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları merdiven altı Forex firmalarına karşı uyardı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), geçtiğimiz Şubat ayında kaldıraçlı işlemlerde bire 100 olarak uygulanan kaldıraç oranını bire 10 olarak değiştirirken, 50 bin lira alt limit getirmesini hatırlatan Memiş, “2011 yılında SPK’nın düzenlemelerine tabi olan kamuoyunda ‘Foreks’ olarak bilinen kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili yapılan bu düzenlemeden sonra Forex şirketlerinin birçoğu faaliyetine son vermek zorunda kalmıştı. SPK’nın yeni düzenlemesiyle resmi olarak iş yapma imkânı kalmayan dolandırıcılar şimdilerde merdiven altı Forex firmalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor” dedi.

Dolandırılma riski büyük

Sermaye Piyasalarında lisans almadan faaliyet gösteren sahte Forex kuruluşlarının ortaya çıktığına dikkat çeken Memiş lisanssız sahte Forex firmalarının iletişim bilgilerini ele geçirdikleri kişilere ve eski müşterilerine kısa mesaj, e-posta veya telefonla ulaşarak, finans piyasalarında yüksek kazanç vaadi ile tüketicilerden para toplamaktadığını belirtti. Aracı firmaların kendilerine kuşku ile yaklaşıp sorgulayan küçük yatırımcılara yurtdışı merkezli bir şirket olduklarını belirterek vergi ve benzeri bazı avantajlar nedeniyle diğer firmalara nazaran daha yüksek getiri sağladıklarını iddia etmekttiklerini söyleyen Memiş, “Yurtdışında kayıtlı firma olduklarından kendileriyle işlem yapılmasında herhangi bir sakınca ve hukuki sorun olmadığını, Kredi Kartı ile de işlem yapabileceklerini söylemektedirler. Bu firmalar, bir süre sonra finans sektöründe ciddi mağduriyetlere neden olabilir ve dolandırıcılık olaylarını gündeme getirebilir” dedi.

Çekilişle otomobil vaat ediyorlar

Lisanssız sahte forex firmalarının kendilerini müşteri sağlamak için değişik pazarlama yöntemleri kullandıklarının görüldüğünü söyleyen Memiş, “Bu firmalar işleri o kadar ileriye götürdüler ki, gönderdikleri tanıtım mesajlarında son model araba, en popüler ve yeni model pahalı cep telefonu ve tablet bilgisayar kazandıran çekilişe katılmak için göndermiş oldukları linkin tıklanmasını istiyor. Aldanıp da linki tıklayanların bilgisayar veya akıllı telefonlarındaki bilgileri ele geçirebiliyorlar. Bunun sonucunda finansal bilgiler karşı tarafın eline geçtiğinden hesapların istem dışı kullanılması ve boşaltılması mümkün hale gelmekte, asgari ve en az tehlikeli riski ise bitmeyen bir telefon taciziyle karşılaşmaktır.” dedi.

Yüzde 80\'i zarar etmiş ve hak aranması zor

Forex işlemi gerçekleştirmek isteyenlerin dolandırılma ihtimalinin yüksek olduğunu iddia eden Memiş, SPK tarafından Forex işlemi yapanlarının yüzde sekseninin zarar ettiğini, diğerlerinin de kazanç sağlamadıklarının açıklandığını, küçük yatırımcıların risk altına girmemeleri için SPK’nın internet sayfasında bulunan lisans belgesi olan şirketler ile çalışmalarını önerdi ve “Merdiven altı firmalar ile işlem yaparsanız dolandırılma riskiniz çok fazladır ve hukuki olarak bir hak talep edemezsiniz, etseniz de sonuç almanız neredeyse imkansızdır” diye ekledi.