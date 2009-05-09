TBL: Türk Telekom 83 - GS Cafe Crown: 75

Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, sahasında Galatasaray Cafe Crown'u 83-75 yenerek, normal sezonu 2. sırada tamamladı.



Salon: Atatürk

Hakemler: Murat Biricik xx, Fatih Arslanoğlu xx, Uğur Özen xx



Türk Telekom: Serkan xx 8, Bekir x 2, Bajramovic xx 11, El-Amin xxx 15, Dudley xxx 22, Tutku xxx 13, Barış Özcan x 2, Asım x 2, Torres xx 8, Mutlu x



Galatasaray Cafe Crown: Hosley xx 10, Murat xxx 17, Hüseyin xxx 15, Milojevic xx 12, Rashid xx 8, Cüneyt x 3, Graves x, Tolliver xx 7, Tufan x 3



1. periyot: 18-24

Devre: 45-43

3. periyot: 64-65



Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Galatasaray Cafe Crown, Milojevic ve Hüseyin ile pota altından, Murat ile de dış atışlardan skor üretti ve 2. dakikayı 7-0 önde geçti. Serkan ile art arda iki tane 3 sayılık basket bulan Türk Telekom, Bajramovic'in de skora katkısıyla 4. dakika içinde farkı 1 sayıya (10-9) indirdi. Hüseyin ile etkili olmaya devam eden Galatasaray Cafe Crown, Hosley'in de sayılarıyla 6. dakikayı 16-11 üstün geçti. Savunmasında da başarılı bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, Murat'ın 3 sayılık basketleriyle farkı biraz daha açtı ve 8. dakikasına 22-14 önde girdiği çeyreği 24-18 üstün bitirdi.



Karşılıklı basketlerle girilen 2. çeyrekte, Türk Telekom Dudley ile sayılar bulurken, rakibine Tufan ve Hüseyin ile karşılık veren Galatasaray Cafe Crown, 12. dakikaya 29-22 önde girdi. Her iki takımın da dış atışlarda yüksek yüzde yakaladığı bu dakikalarda, ilk periyoda oranla daha organize hücumlar geliştiren Türk Telekom, Tutku'nun 3 sayılık, Torres ve Dudley'in de pota altı basketleriyle 17-5'lik seri yakalayarak 16. dakikada 5 sayı farkla öne geçti: 39-34. Murat ile hücumdaki suskunluğuna son veren Galatasaray Cafe Crown, Rashid'in de skora katkı yapmasıyla farkın daha fazla açılmasına izin vermedi ve devre 45-43 Türk Telekom lehine sonuçlandı.



3. periyoda Galatasaray Cafe Crown, Murat'ın 3 sayılık, Türk Telekom ise Dudley'in orta mesafeden bulduğu basketle başladı. Tutku, Dudley ve Torres ile art arda basketler bulan başkent temsilcisi, 23. dakikayı 54-48 üstün geçti. Skor açısından oldukça kısır geçen bu dakikalarda, Hosley ve Tolliver ile sayılar bulan Galatasaray Cafe Crown, 26. dakika içinde 57-56'lık skorla öne geçti. İlk 2 periyodun suskun ismi El-Amin ile üst üste basketler bulan Türk Telekom, Hosley'in son saniyede attığı 3 sayılık baskete engel olamayınca, Galatasaray Cafe Crown, periyodu 65-64 önde geçti.



Son periyodun ilk dakikalarında takımlar sayı üretmekte zorlandı. Galatasaray Cafe Crown, Tolliver'ın serbest atışlarından sayıları, Türk Telekom, Bajramovic-Dudley ikilisiyle etkili oldu ve 33. dakikaya 70-69 önde girdi. Takımların üst üste boş hücumlar kullandığı bu bölümde, El-Amin ile skor üreten başkent ekibi, 26. dakikayı 74-71 üstün geçti. Savunmaların ön plana çıktığı son dakikalarda, günün başarılı ismi Tutku ile skor bulmaya devam eden Türk Telekom, El-Amin'in de 3 sayılık basketleriyle oyunun kontrolünü eline aldı ve son dakikasına 78-75 önde girdiği karşılaşmadan 83-75 galip ayrıldı.

