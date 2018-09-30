TBL Erkekler Federasyon Kupası, Mamak Belediye Yeni Mamakspor'un oldu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da oynanan final maçında Mamak Belediye Yeni Mamakspor, Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası\'nın sahibi oldu.

TBL Erkekler Federasyon Kupası final karşılaşması Veysel Eroğlu Spor Salonu\'nda Bursaspor Durmazlar ile Mamak Belediye Yeni Mamakspor arasında oynandı. Her iki takım da mücadeleye hızlı başladı. İlk periyodu 17-15 önde tamamlayan Bursaspor Durmazlar maçın ilk yarısını 36-33 galip tamamladı.

Karşılaşmanın 3\'üncü periyodunda da sayı üstünlüğünü koruyan Bursaspor Durmazlar, Mamak Belediye Yeni Mamakspor karşısında 57-50 önde bitirdi. Maçın son periyoduna hızlı başlayan Mamak Belediye Yeni Mamakspor yenik duruma düştüğü maçtan 75-68 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Mamak Belediye Yeni Mamakspor\'a kupasını Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve Vali vekili Mehmet Boztepe verdi. Maçın adamı seçilen Erick Bernard\'a ise İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız tarafından şilt takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kupa töreni öncesi her iki takımdan da detay

- Takımlara madalyaları verilirken detay

- Kupa alan Mamak Belediyespor\'dan detay

- Kupanın verilmesinden detay

- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)