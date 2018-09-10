TBF'ye yeni sponsor 

Türkoğlu: \"Türk basketbolunu, spor ekonomisi içerisinde eşi az görülen rakamlarla desteklemenin memnuniyetini yaşıyoruz\"

ANKARA,(DHA) -

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2020 yılı sonuna kadar Basketbol Milli Takımlar resmi giyim sponsorluğu için Altınyıldız Classics ile anlaşmaya vardı.

Ankara\'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif katıldı. Törende konuşan TBF Başkanı Türkoğlu, \"Hem kulüplerimizin hem milli takımlarımızın sportif başarıları sayesinde, Türk basketbolunu, spor ekonomisi içerisinde eşi az görülen rakamlarla desteklemenin memnuniyetini yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana her yıl bir öncekine kıyasla en az yüzde 50\'lik sponsorluk gelir artışı sağlamayı başarmış bulunuyoruz. Bu sayede spora, devletimizin verdiği önemli desteğin yanı sıra özel sektör iş birlikleri ile değer katmanın gururunu hissediyoruz. Tabii ki bahsettiğim değeri sadece rakamlarla ölçmüyoruz. Alanında lider, toplumla buluşma becerisi yüksek, enerjisi basketbolun enerjisiyle uyan özel markalarla bir araya gelmek, bize duygusal anlamda da destek katıyor. Hepinizin bildiği gibi, spor ve modanın en büyük ortak noktası ilham vermektir. Millilerimiz, gençlere ve genç hissedenlere her zaman örnek teşkil etmiştir. Bu anlamda saha dışında da özgüvenlerini yansıtan ve kendilerini rahat hissettikleri bir koleksiyona sahip olmak onlar için de çok önemli. Bu kapsamda, Altınyıldız Classics markası ile 2020 yılının sonuna kadar sürecek olan, Basketbol Milli Takımlar resmi giyim sponsorluğumuzu, sizlere duyurmanın memnuniyetini yaşıyorum\" dedi.

HABİF: \"BASKETBOL MİLLİ TAKIMLAR SPONSORLUĞUNDAN GURUR VE HEYECAN DUYUYORUZ\"

Türk milli basketbol takımları adına 170\'i erkek 162\'si kadın, 332 adet sporcumuz için özel 12 farklı tasarım yaptıklarını hatırlatan Enis Habif ise şu ifadeleri kullandı: \"Bizim için gerçekten gurur verici bir tablo. Türkiye Basketbol Federasyonu ile Milli Takımlar düzeyinde yaptığımız bu iş birliği, markamız adına bir ilk. \'Bu Takım Bu Maçı Alır\' sloganıyla başlattığımız bu iş birliği kapsamında; sadece erkek sporcuların kıyafetlerini tasarlamak ve üretmekle kalmadık, kadın sporcularımızın da yanında yer aldık.\"

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