TBF'den Galatasaray'ın 'maça çıkmama kararına' cevap

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal tarafından açıklanan "final serisinin son maçına çıkmama" kararı hakkında bir açıklama yayınladı. Galatasaray'a "Sözü sporculara ve teknik kadrolara bırakın" çağrısı yapan federasyon, hakem Recep Ankaralı'ya da destek verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklaması şöyle:

"1- TBF Disiplin Kurulunun almış olduğu kararlara ve her türlü disiplin cezasına itiraz yolu kulüplerimize açıktır. İtiraz edilecek yer Tahkim Kurulu olup, bu kurul Federasyonumuzdan tamamen bağımsız çalışan bir üst kuruldur. Tahkim Kurulu kendisine yapılan itirazları, federasyonların yıllardır uygulanan kurallarına ve önceki kararlarına bakarak, süresi içerisinde değerlendirmekte ve sonlandırmaktadır. Pazartesi akşamı oynanan Final serisinin 6. Maçı için TBF Disiplin Kurulu tarafından verilen seyircisiz oynama kararı ile ilgili olarak Galatasaray Spor Kulübü Tahkim Kurulu'na itiraz etmiş ve bu itirazları ret edilmiştir. Hukuki haklarını sonuna kadar kullanmadan 'yurt dışına itiraz edeceğiz' gibi ifadelerin hiçbir anlamı yoktur.

2- Kamuoyuna intikal eden Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri ile ilgili son müsabakalarda yaşanan ve Disiplin Kurulu'na sevk edilen bu ve diğer dosyalar ile ilgili olarak; içerisinde bulunduğumuz sezonda Galatasaray Liv Hospital müsabakalarında ağırlıkla seyirci olaylarından kaynaklanan 13 adet müsabaka dosyası TBF Disiplin Kurulu'na intikal etmiş olup, anılan dosyalardan toplam 20 adet ceza kararı verilmiştir.



Galatasaray Liv Hospital takımının kendi sahasında FB Ülker takımı ile oynadığı ve 'iki maç seyircisiz oynama ve toplam 41 bin TL para cezası' aldığı müsabaka ile ilgili olarak, anılan cezanın gerekçesi, ciddi seyirci olaylarının çıkması ve bu nedenlerle hakemlerin müsabaka sırasında 3 kez anons yapmak zorunda kalmaları ve hatta soyunma odasına giderek, olayların yatışmasını yaklaşık 15 dakika beklemeleridir. Bu karara karşı Galatasaray Liv Hospital olarak SGM Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz ise reddedilmiştir. Takiben bu müsabaka Galatasaray Spor Kulübü salonunda seyircisiz (kadın ve çocuklara) oynanarak Galatasaray Liv Hospital takımının üstünlüğü ile sona ermiştir.

Fenerbahçe Ülker takımının kendi sahasında Galatasaray Liv Hospital takımı ile yaptığı son müsabaka sırasında çıkan olaylar neticesi Fenerbahçe Ülker Takımına 'seyirci eylemleri nedeniyle 25.000-TL para cezası ve oturma düzenine aykırılıklar nedeniyle 15.000-TL para cezası olmak üzere toplam 40.000-TL para cezası' verilmiştir. İşbu dosyanın içeriği ve Fenerbahçe Ülker Takımının bu sezon aldığı ceza sayısı, Galatasaray Liv Hospital dosyaları ile farklıdır. İşbu dosya öncesi Fenerbahçe Ülker müsabakalarında seyirci olaylarından 6 adet müsabaka dosyası TBF Disiplin Kurulu'na intikal etmiş anılan dosyalardan, ağırlıkla seyirci olaylarından kaynaklanan toplam 7 adet ceza kararı verilmiştir. Fenerbahçe Ülker aleyhine son olarak verilen kararın gerekçesi ise seyirci olaylarından kaynaklanan, biri müsabaka öncesi, biri müsabaka sırasında olmak üzere 2 kez anons yapılmasıdır.

