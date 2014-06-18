Galatasaray'da maça çıkmama kararı bir kez daha masaya yatırılıyor

Galatasaray, Fenerbahçe’nin sahasının kapatılmaması ve son karşılaşmaya şaibeli diye nitelendirdikleri hakem Recep Ankaralı’nın Federasyon tarafından atanması üzerine ezeli rakibiyle yaptığı final serisinden çekildiğini açıkladı. Yöneticiler bu kararı alırken dün gece geç saatlerde sporcular oynamak istediklerini idarecilerini bildirdiler. Bu gelişme üzerine bugün saat 16.00'da yöneticiler ile basketbolcular arasında bir görüşme yapılacak.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ve yönetimi, tarihi ve tartışılacak bir karara imza attı. Sarı kırmızılılar, Beko Basketbol Ligi’nde şampiyonu belirleyecek final maçında F.BahçeÜlker karşısına çıkmamam kararı aldı. Ama oyuncular yöneticilerin bu kararına rağmen oynamak istediklerini söyledi ve bir toplantı kararı daha çıktı.

Dün neler olmuştu?

Dün saatler 16.30’u gösterdiğinde G.Saray yönetimi olağanüstü toplandı. Gündem maddesi final maçına çıkıp, çıkmamaydı. G.Saray, TBF’nin 5. maç sonrası F.Bahçe’ye para cezası verip sahasını kapatmaması ve final serisinin 2. maçtaki kararlarıyla şimşekleri üzerine çeken Recep Ankaralı, Rüştü Nuran ile birlikte Emin Moğulkoç’un ataması üzerine, “Final maçına çıkmama” konusu tartışıldı.

Karara itiraz eden çıkmadı

VE Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal da bu konuya sıcak bakıp, Basketbol Federasyonu’nun çifte standart kararları olduğunu vurguladı. Yarın, Ülker Arena’da oynanacak son maçla ilgili “Sahaya çıkalım mı, çıkmayalım mı?” diye arkadaşlarına sordu.

Camia içinde ve taraftarlar arasında son maça çıkılmaması konusu gün içinde ağırlık kazanmış, sosyal medyada bu konuda bir ağırlık da oluşmuştu. Yöneticilerin de Fenerbahçe Ülker karşısına çıkılmaması konusunda görüş bildirdiler.

Ayrıca, Basketbol Federasyonu’nun tarafsız olmadığı fikri de toplantıda hakimiyet kazandı. Oy birliğiyle tarihi karar alınmıştı. Hiç bir yönetici itiraz etmedi ve Galatasaray, sahaya çıkmama kararını kamuoyu ile paylaştı.

PEKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

YARIN ne olacak... F.Bahçe, saat 21.00’de Ülker Arena’da oynanacak maç için sahaya çıkacak.

Hakemler de parkedeki yerini alacak ve G.Saray Liv Hospital beklenecek.

15 dakika sonra saha komiseriyle birlikte maçın hakemleri G.Saray gelmediği için maçı tatil ettiklerini açıklayan raporu hazırlayacak. TBF Yönetim Kurulu da G.Saray’ı Disiplin Kurulu’na sevkedecek. Kurul, G.Saray’dan savunma isteyecek.

Disiplin Kurulu cezaları verdikten sonra TBF Yönetim Kurulu da, maçı 20-0 Galatasaray aleyhine tescil edecek ve F.Bahçe’nin şampiyonluğu resmileşecek.